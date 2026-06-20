Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoGermania
Toronto Stadium
team-logoCosta d'Avorio
Guarda su DAZNGuarda su Rai 1
Antonio Torrisi

Formazioni Germania-Costa d'Avorio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Germania vs Costa d'Avorio
Germania
Costa d'Avorio

La squadra tedesca e quella ivoriana sono a pari punti dopo la prima giornata, ma chi guadagnerà la testa del Girone E? Le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e dove vedere la partita.

Pubblicità

Al termine di questa partita, probabilmente, sapremo chi passerà per primo dal Girone E: perché quello tra Germania e Costa d'Avorio è un vero e proprio scontro diretto.

Probabili formazioni Germania - Costa d'Avorio

4-2-3-1
Germania crest
Germania
GER
Formazione
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
4-4-2
1M. Neuer18N. Brown4J. Tah6J. Kimmich15N. Schlotterbeck17F. Wirtz23F. Nmecha19L. Sane10J. Musiala5A. Pavlovic7K. Havertz1Y. Fofana21E. N'Dicka5W. Singo17G. Doue3G. Konan15A. Diallo6S. Fofana11Y. Diomande8F. Kessie19N. Pepe9A. Bonny
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
4-2-3-1
Germania

Formazione titolare

Costa d'Avorio

Allenatore

  • J. Nagelsmann
  • E. Fae

I tedeschi allenati da Nagelsmann all'esordio hanno strapazzato Curaçao dopo un buon avvio degli avversari: il 7-1 finale racconta, è bene dirlo, una sintesi un po' troppo rapida di una partita che ha offerto numerosi spunti e che, comunque, ha confermato la forza della Germania.

La Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador nella prima partita grazie al goal di Diallo e cerca di conquistare punti fondamentali per i sedicesimi.

La Germania conferma tutto il blocco dei titolari visti contro Curaçao, con Sané, Musiala e Wirtz dietro ad Havertz. La Costa d'Avorio, invece, potrebbe vedere l'interista Bonny giocare dal primo minuto al posto di Wahi nell'attacco completato da Pepé.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Coppa del Mondo
Germania crest
Germania
GER
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV

Germania-Costa d'Avorio, partita valida per la seconda giornata del Girone E dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno al BMO Field di Toronto. Il fischio d'inizio è alle ore 22:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali, e in diretta TV in chiaro sulla RAI.


Pubblicità