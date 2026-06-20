Formazioni Germania-Costa d'Avorio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Al termine di questa partita, probabilmente, sapremo chi passerà per primo dal Girone E: perché quello tra Germania e Costa d'Avorio è un vero e proprio scontro diretto.

I tedeschi allenati da Nagelsmann all'esordio hanno strapazzato Curaçao dopo un buon avvio degli avversari: il 7-1 finale racconta, è bene dirlo, una sintesi un po' troppo rapida di una partita che ha offerto numerosi spunti e che, comunque, ha confermato la forza della Germania.

La Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador nella prima partita grazie al goal di Diallo e cerca di conquistare punti fondamentali per i sedicesimi.

La Germania conferma tutto il blocco dei titolari visti contro Curaçao, con Sané, Musiala e Wirtz dietro ad Havertz. La Costa d'Avorio, invece, potrebbe vedere l'interista Bonny giocare dal primo minuto al posto di Wahi nell'attacco completato da Pepé.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Germania-Costa d'Avorio, partita valida per la seconda giornata del Girone E dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno al BMO Field di Toronto. Il fischio d'inizio è alle ore 22:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali, e in diretta TV in chiaro sulla RAI.



