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Coppa del Mondo
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Lelio Donato

Formazioni Francia-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Francia vs Senegal
Francia
Senegal

Gli uomini di Deschamps debuttano ai Mondiali 2026 affrontando il Senegal nella prima giornata del Gruppo I: nella Francia giocano Maignan e Rabiot con Mbappé punta centrale, Mane guida gli africani.

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Probabili formazioni Francia - Senegal

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta18I. Sarr10S. Mane17P. Sarr8L. Camara21H. Diarra11N. Jackson
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Senegal

Allenatore

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw

Una delle grandi favorite debutta finalmente ai Mondiali. Stiamo parlando della Francia che martedì 16 giugno alle ore 21.00 italiane affronta il Senegal per la prima giornata del Girone I.

Deschamps punta subito sull'enorme talento offensivo a sua disposizione schierando contemporaneamente in campo Doué, Dembelé, Olise. A guidare l'attacco ci sarà ovviamente Kylian Mbappé, reduce da una stagione complicata col Real Madrid ma già autore di 12 goal ai Mondiali. Nella Francia occhi puntati anche sui milanisti Maignan e Rabiot, entrambi titolari. Il Senegal, guidato in panchina da Pape Thiaw, punta soprattutto sul talento di Sadio Mané e ha già dimostrato di poter fare strada nelle precedenti edizioni dei Mondiali.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Francia-Senegal, gara valida per la prima giornata del Girone I in programma martedì 16 giugno al MetLife Stadium, verrà trasmessa come tutte le altre partite in diretta su DAZN che detiene i diritti dei Mondiali. La partita della Francia sarà visibile anche in diretta e in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 21.00 italiane.

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Francia
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Senegal crest
Senegal
SEN
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