Upamecano tenta il recupero ma non è ancora certa la sua presenza. Dubbi in difesa per la squadra di Regragui, con Aguerd e Saiss in bilico.

La Francia per tornare in finale dopo quattro anni e cercare il bis, il Marocco per scrivere un'altra pagina di incredibile storia, dopo essere diventata la prima africana ad entrare tra le migliori quattro squadre di un Mondiale di calcio.

In palio un posto all'Iconic Stadium di Lusail, a Doha, c'è un posto in finale con l'Argentina, che aspetta la propria avversaria dopo aver battuto con un netto 3-0 la Croazia di Luka Modric.

Dopo l'1-2 sull'Inghilterra i Bleus hanno vissuto giorni tribolati, visto che Deschamps sta facendo i conti con gli acciacchi di Upamecano in difesa, alle prese con un forte mal di gola, e di Tchouameni e Rabiot a centrocampo.

Il ct non vorrebbe rinunciare a nessuno dei suoi titolari, in ogni caso Konaté in difesa e Fofana a centrocampo si tengono pronti e attendono il loro momento. Non cambieranno nemmeno gli interpreti dell'attacco, con Dembelé verso la conferma nonostante la prestazione spenta con l'Inghilterra.

Anche il Marocco arriva al match con diversi dubbi, sostanzialmente tutti in difesa, visto che la condizione dei due centrali Saiss e Aguerd è ben lontana dall'ottimo: El Yamiq è pronto, così come Benun. Torna invece Mazraoui, che aveva avuto una gastroenterite e aveva saltato il Portogallo.

Non cambiano invece centrocampo ed attacco, con Amallah ancora favorito su Sabiri per completare il trio di centrocampo. Non cambia nemmeno il tridente, con Ziyech e Boufal a supporto di En-Nesyri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FRANCIA-MAROCCO

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.