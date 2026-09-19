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Serie A
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Stefano Silvestri

Formazioni Fiorentina-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Fiorentina vs Napoli
Fiorentina
Napoli

Fiorentina e Napoli cercano continuità dopo essersi rialzate in campionato nello scorso weekend: le scelte di formazione di Vanoli e Allegri.

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Probabili formazioni Fiorentina - Napoli

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
D. de GeaD. de GeaVieryVieryA. JimenezA. JimenezL. RanieriL. RanieriM. PongracicM. PongracicN. FagioliN. FagioliA. AttaA. AttaC. NdourC. NdourF. MastantuonoF. MastantuonoBetoBetoA. NjieA. NjieV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraB. GilmourB. GilmourK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. LangM. PolitanoM. Politano
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Fiorentina

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • P. Vanoli
  • M. Allegri

Entrambe sono tornate a vincere nello scorso fine settimane. Con la Fiorentina che ha pure fatto il bis in Coppa Italia. E ora i viola e il Napoli non vogliono fermare la propria corsa.

La formazione di Paolo Vanoli e quella di Massimiliano Allegri si sfidano nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo della domenica: si gioca al Franchi e sarà l'occasione per entrambe di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Pellegrino al centro dell'attacco della Fiorentina, con Njie e Mastantuono ai propri lati e Beto in panchina. Inizialmente fuori anche Oulai, mentre in difesa Viery potrebbe prendere il posto di Valdepenas a sinistra con l'obiettivo di dare maggiore equilibrio alla Fiorentina.

Politano dovrebbe partire dal primo minuto nel Napoli, ma Favasuli preme per rubargli il posto. A sinistra Olivera, mentre Spinazzola non è al meglio e non è stato nemmeno convocato. C'è invece Anguissa, che però dovrebbe partire dalla panchina: Gilmour è di nuovo pronto a giocare dall'inizio. Davanti uno tra Lang e Vergara.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fiorentina-Napoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà dunque visibile in diretta streaming o scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo (tv, pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale del broadcaster. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre seguire il match attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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