Formazioni Fiorentina-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Entrambe sono tornate a vincere nello scorso fine settimane. Con la Fiorentina che ha pure fatto il bis in Coppa Italia. E ora i viola e il Napoli non vogliono fermare la propria corsa.

La formazione di Paolo Vanoli e quella di Massimiliano Allegri si sfidano nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo della domenica: si gioca al Franchi e sarà l'occasione per entrambe di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Pellegrino al centro dell'attacco della Fiorentina, con Njie e Mastantuono ai propri lati e Beto in panchina. Inizialmente fuori anche Oulai, mentre in difesa Viery potrebbe prendere il posto di Valdepenas a sinistra con l'obiettivo di dare maggiore equilibrio alla Fiorentina.

Politano dovrebbe partire dal primo minuto nel Napoli, ma Favasuli preme per rubargli il posto. A sinistra Olivera, mentre Spinazzola non è al meglio e non è stato nemmeno convocato. C'è invece Anguissa, che però dovrebbe partire dalla panchina: Gilmour è di nuovo pronto a giocare dall'inizio. Davanti uno tra Lang e Vergara.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fiorentina-Napoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà dunque visibile in diretta streaming o scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo (tv, pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale del broadcaster. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre seguire il match attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







