Formazioni Fenerbahçe-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Sette anni dopo, riecco la Roma. I giallorossi tornano a disputare la Champions League grazie al terzo posto dello scorso campionato e lo fanno sul temibilissimo campo del Fenerbahçe.

I turchi, nonostante siano reduci dal ko casalingo nel derby contro il Besiktas, potranno contare sull'apporto come sempre caldissimo del proprio pubblico e sull'entusiasmo per aver superato il difficilissimo playoff contro il Lione, accedendo così alla Fase Campionato della competizione.

Gian Piero Gasperini schiera praticamente in toto il suo "solito" undici, tenendosi il consueto dubbio sulla trequarti: uno tra Mora e Soulé affiancherà Dybala alle spalle del centravanti Malen, con il giovane portoghese favorito. A destra Molina va verso una maglia da titolare, con Lulli in panchina.

Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahçe sotto pressione dopo la sconfitta col Besiktas, lascia ancora in panchina Lukaku: gioca l'ex laziale Muriqi come unica punta. Greenwood, sogno giallorosso all'inizio del mercato, è intoccabile come i vari Skriniar, Aké e Kanté. Squalificato invece l'altro ex biancoceleste Guendouzi per la rissa al termine della gara di ritorno col Lione.

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHÇE-ROMA

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Kanté, Yuksek; Dorgeles, Greenwood, Akturkoglu; Muriqi. All. Kartal

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fenerbahçe-Roma si giocherà a Istanbul alle 18.45 di giovedì 10 settembre ed è un'esclusiva Sky per quanto riguarda la diretta tv: la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. In streaming, invece, si potrà vedere su NOW tramite abbonamento e su SkyGo, app riservata però ai clienti Sky.







