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Formazioni Ecuador-Germania: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Ecuador vs Germania
Ecuador
Germania

La Germania, già sicura del primo posto, sfida l'Ecuador nell'ultima giornata del Gruppo E: largo turnover per Nagelsmann, che dovrebbe dare spazio dal primo minuto a chi ha giocato meno finora, affidandosi alla coppia Amiri-Undav.

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Probabili formazioni Ecuador - Germania

3-4-2-1
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Formazione
Germania crest
Germania
GER
4-2-3-1
1H. Galindez3P. Hincapie6W. Pacho4J. Ordonez7P. Estupinan23M. Caicedo17A. Preciado21A. Franco9J. Yeboah19G. Plata13E. Valencia12O. Baumann6J. Kimmich24M. Thiaw22D. Raum2A. Ruediger9J. Leweling8L. Goretzka14M. Beier16A. Stiller20N. Amiri26D. Undav
Germania crest
Germania
GER
3-4-2-1
Ecuador

Formazione titolare

Germania

Allenatore

  • S. Beccacece
  • J. Nagelsmann

Infortuni e squalifiche

    La Germania per chiudere imbattuto il girone e trovare nuove soluzioni in vista della fase ad eliminazione diretta, l'Ecuador per sperare di acciuffare il treno-qualificazione: a New York di scena il match tra la Mannschaft e la Tri, valevole per l'ultima giornata del Gruppo E.

    Nagelsmann orientato ad operare un ampio turnover, dando spazio a chi ha avuto meno minuti nelle prime due gare e a chi non è ancora sceso in campo: l'attacco girerà attorno a Deniz Undav, protagonista finora con tre goal, che verrà supportato da Nadiem Amiri, tra i più brillanti nella sfida contro la Costa d'Avorio. Potrebbero giocare dal primo minuto anche Beier e Leweling, ma spera in una maglia da titolare anche Woltemade. A centrocampo si rivedrà Goretzka, in difesa possibile l'impiego di Rudiger, considerato anche l'infortunio occorso a Schlotterbeck. Tra i pali Baumann potrebbe far rifiatare Neuer.

    Nell'Ecuador, dopo la sconfitta contro la Costa d'Avorio e il deludente 0-0 contro Curaçao, non sono da escludere novità a sorpresa da parte del ct Beccacece, che dovrebbe ad ogni modo affidarsi ancora all'esperienza di Enner Valencia e agli spunti di Plata e Yeboah.:

    DOVE VEDERE ECUADOR-GERMANIA IN TV E IN STREAMING

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    Ecuador crest
    Ecuador
    ECU
    Germania crest
    Germania
    GER

    La partita tra Ecuador e Germania verrà trasmessa da DAZN ma anche in chiaro da Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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