Formazioni Ecuador-Germania: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





La Germania per chiudere imbattuto il girone e trovare nuove soluzioni in vista della fase ad eliminazione diretta, l'Ecuador per sperare di acciuffare il treno-qualificazione: a New York di scena il match tra la Mannschaft e la Tri, valevole per l'ultima giornata del Gruppo E.

Nagelsmann orientato ad operare un ampio turnover, dando spazio a chi ha avuto meno minuti nelle prime due gare e a chi non è ancora sceso in campo: l'attacco girerà attorno a Deniz Undav, protagonista finora con tre goal, che verrà supportato da Nadiem Amiri, tra i più brillanti nella sfida contro la Costa d'Avorio. Potrebbero giocare dal primo minuto anche Beier e Leweling, ma spera in una maglia da titolare anche Woltemade. A centrocampo si rivedrà Goretzka, in difesa possibile l'impiego di Rudiger, considerato anche l'infortunio occorso a Schlotterbeck. Tra i pali Baumann potrebbe far rifiatare Neuer.

Nell'Ecuador, dopo la sconfitta contro la Costa d'Avorio e il deludente 0-0 contro Curaçao, non sono da escludere novità a sorpresa da parte del ct Beccacece, che dovrebbe ad ogni modo affidarsi ancora all'esperienza di Enner Valencia e agli spunti di Plata e Yeboah.:

DOVE VEDERE ECUADOR-GERMANIA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Ecuador e Germania verrà trasmessa da DAZN ma anche in chiaro da Rai 1 e in streaming su Raiplay.