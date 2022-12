Croazia e Brasile si contendono il primo pass per le semifinali di Qatar 2022. Verdeoro con la loro formazione tipo. Un dubbio in avanti per Dalic.

Dopo due giorni di sosta, si torna in campo a Qatar 2022 per iniziare il programma dei quarti di finale. La prima sfida a mettere in palio un pass per le semifinali sarà quella che vedrà opposte la Croazia ed il Brasile.

I vice campioni del mondo guidati da Zlatko Dalic, dopo essersi piazzati al secondo posto nel Gruppo F alle spalle del Marocco (la più grande sorpresa del torneo), negli ottavi hanno avuto la meglio sul Giappone imponendosi ai calci di rigore dopo che i 120’ si erano chiusi sull’1-1 (goal di Perisic per rispondere al vantaggio nipponico di Maeda).

Più in discesa sin qui la strada per gli uomini di Tite che, dopo aver vinto il Gruppo G, hanno poi travolto la Corea del Sud 4-1, chiudendo di fatto la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà.

All’Education City Stadium di Al Rayyan, la Croazia si sistemerà in campo con un 4-3-3 nel quale, davanti a Livakovic, saranno Juranovic, Lovren, Gvardiol e uno tra Barisic e il recuperato Borna Sosa a completare la linea difensiva.

Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, con Modric e Kovacic interni, mentre in attacco l'unica certezza è Perisic a sinistra: Kramaric può giocare al centro con l'inserimento di Vlasic, ma restano vive anche le ipotesi Petkovic e Pasalic.

Consueto 4-2-3-1 per il Brasile, con Thiago Silva e Marquinos che andranno a comporre la coppia centrale davanti ad Alisson, in una difesa completata da Militao e Danilo. Non recupera Alex Sandro.

Casemiro e Paquetà si posizioneranno in mediana mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Richarlison, ci saranno Raphinha, Neymar e Vinicius.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROAZIA-BRASILE

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison.