Formazioni Como-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Due vittorie su tre in campionato, la goleada contro il Lipsia dopo quella contro il Genoa: l'avvio di stagione del Como, che per la prima volta nella propria storia gioca in Champions League, è stato strepitoso.

Al Sinigaglia arriva ora il Parma, formazione che anche quest'anno lotterà per non retrocedere e che, al contrario, ha iniziato molto male l'annata: la squadra di Carlos Cuesta ha racimolato fin qui un solo punto su 9, contro il Monza, e nel frattempo è stata pure eliminata dalla Coppa Italia per mano della Cremonese.

Previsto qualche cambio nel Como dopo la Champions: Kean è pronto a prendere il posto da Douvikas e giocare dall'inizio per la prima volta in maglia lariana. In lizza anche Kaiki e Perrone, che possono rimpiazzare Valle e Milla, così come i vari Smolcic, Kempf e Jesus Rodriguez.

Cuesta può confermare praticamente in toto l'undici visto contro il Monza, con Diego Carlos in difesa con Delprato e Troilo, Ordonez accanto a Keita e Fabbian in mezzo al campo e il ballottaggio Lontani-Touré in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-PARMA

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Lontani, Romero. All. Cuesta

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Como-Parma si giocherà al Sinigaglia alle 18.30 di lunedì 14 settembre e sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da DAZN, scaricando l'app oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma, sempre tramite abbonamento. Per i clienti sia di DAZN che di Sky ci sarà anche la possibilità di vedere la partita attivando DAZN 2, al canale numero 215 del satellite.







