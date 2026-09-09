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Champions League
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Stefano Silvestri

Formazioni Como-Lipsia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Como vs RB Lipsia
Como
RB Lipsia

La storica notte dell'esordio del Como in Champions League: le scelte di formazione di Cesc Fabregas e di Martin Demichelis, allenatore dei tedeschi.

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Probabili formazioni Como - RB Lipsia

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formazione
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtM. EsteveM. EsteveR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaT. GomisT. GomisC. NkunkuC. Nkunku
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-2-3-1
Como

Formazione titolare

RB Lipsia

Allenatore

  • C. Fabregas
  • M. Demichelis

La storica notte dell'esordio del Como in Champions League è arrivata: in un Sinigaglia rinnovato e messo a norma per le competizioni europee arriva il Lipsia, una delle migliori formazioni tedesche.

La formazione lariana arriva all'appuntamento con la leggenda nel migliore dei modi: in campionato ha conquistato 7 punti su 9, battendo Napoli e Udinese dopo il pareggio dell'esordio contro l'Udinese. Una vittoria e una sconfitta, invece, per il Lipsia nelle prime due giornate di Bundesliga.

Como in campo con i soliti, ma con un dubbio: Milla è pronto a riprendersi una maglia da titolare in mezzo al campo e a fargli posto dovrebbe essere Perrone. Difesa confermata, trequarti pure, davanti Douvikas partirà dal primo minuto con Kean pronto a entrare a gara in corso.

Nel Lipsia titolare Nkunku, appena tornato dal Milan, così come in mezzo al campo ci sarà l'ex romanista El Aynaoui, favorito su Gruda non al meglio. 4-3-3 per l'argentino Demichelis, che conterà anche sulla rapidità del norvegese Nusa. Guiu se la gioca con Bakayoko nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-LIPSIA

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Guiu, Nkunku, Nusa. All. Demichelis

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Como-Lipsia sarà visibile in diretta tv su Sky e in particolare su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In diretta streaming, invece, gara visibile su SkyGo (per i clienti Sky) e su NOW tramite abbonamento.


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