Formazioni Celtic-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Si alza il sipario sul nuovo Milan di Ruben Amorim. Prima amichevole del precampionato dei rossoneri, che nel pomeriggio sfidano i campioni di Scozia del Celtic dando ufficialmente il via alla nuova stagione.

Si apre dunque una nuova era nella Milano rossonera, a poche settimane dalla clamorosa estromissione dalla prossima Champions League, evento che ha provocato l'azzeramento di dirigenza e allenatore. E, appunto, all'arrivo di Amorim al posto dell'esonerato Massimiliano Allegri, a sua volta finito al Napoli.

Amorim disegna il Milan con il 3-4-2-1, suo marchio di fabbrica, ma deve fare a meno di diversi titolari che ancora non sono rientrati dopo i Mondiali: Maignan e Rabiot in primis, ma anche Modric. Leao in questo momento è in Brasile, Pulisic infortunato, Nkunku non convocato per un problema fisico, out anche Pietro Terracciano. In porta ci sarà dunque Torriani, titolare il nuovo acquisto Gila, davanti Kostic con l'altro baby Ossola e Loftus-Cheek alle sue spalle. Chukwueze agirà da esterno a tutta fascia, il ruolo in cui Amorim ha intenzione di provarlo.

La probabile formazione del Milan

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. All. Amorim

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sono diversi modi per vedere Celtic-Milan sia in diretta tv che in diretta streaming, tutti tramite un abbonamento: la gara, che andrà in scena alle 16 di oggi 25 luglio al Celtic Park di Glasgow, sarà infatti trasmessa da DAZN, da Sky Sport tramite il canale Sky Sport Calcio e da NOW.