Formazioni Cannes-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La Roma scende in campo domenica 26 luglio per affrontare il Cannes in amichevole.

Per la formazione giallorossa si tratta del secondo test dopo il 6-0 contro il Trastevere e sarà un'occasione per mettere minuti nelle gambe dei giocatori dopo i carichi di lavoro di questi giorni. Gasperini dovrebbe schierare Dybala alle spalle di Malen, sulle fasce Rensch e Angelino con Bah al fianco di Cristante a centrocampo. Ancora assenti molti nazionali reduci dai Mondiali.

La probabile formazione della Roma:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. All. Gasperini.

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Cannes-Roma si gioca domenica 26 luglio allo Stade Pierre de Coubertin. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.30. Per vedere la seconda amichevole estiva dei giallorossi sarà necessario collegarsi a DAZN ed essere abbonati al servizio. La partita non è dunque visibile gratuitamente.