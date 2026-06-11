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Coppa del Mondo
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Lelio Donato

Formazioni Canada-Bosnia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Canada vs Bosnia ed Erzegovina
Canada
Bosnia ed Erzegovina

Il Canada padrone di casa apre i suoi Mondiali contro la Bosnia-Herzegovina che ha eliminato l'Italia ai Playoff: lo juventino David titolare in attacco, Muharemovic guida la difesa avversaria.

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Probabili formazioni Canada - Bosnia ed Erzegovina

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Allenatore

  • J. Marsch

I padroni di casa del Canada aprono il Girone B affrontando la Bosnia-Herzegovina al 'Toronto Stadium'.

La squadra guidata dal CT Jesse Marsch sarà spinta dal proprio pubblico ma dovrà vedersela con l'entusiasmo della formazione allenata da Sergej Barbarez che si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo aver eliminato l'Italia nella finale Playoff ai calci di rigore. A guidare il Canada sarà l'attaccante della Juventus, Jonathan David. In campo dal 1' anche l'ex Inter Buchanan, mentre il grande dubbio riguarda le condizioni di Alphonso Davies del Bayern Monaco. Nelle file della Bosnia giocano Muharemovic, difensore del Sassuolo conteso sul mercato, ma anche Kolasinac dell'Atalanta. Dzeko dovrebbe partire titolare, in caso di forfait pronto Alajbegovic.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Canada-Bosnia Herzegovina, valida per la prima giornata del Girone B dei Mondiali, sarà trasmessa come tutte le partite della competizione da DAZN ma sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1 e visibile in diretta streaming gratis su RaiPlay.

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