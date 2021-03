Formazioni Bulgaria-Italia: Mancini si affida a Belotti

Seconda giornata di qualificazione al Mondial: Roberto Mancini si affida a Belotti, Insigne e Chiesa per battere la Bulgaria.

La Nazionale Italiana è attesa questa sera dalla sfida contro la Bulgaria, valevole per la seconda giornata di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria contro l'Irlanda del Nord, la Bulgaria invece dalla sconfitta contro la Svizzera.

L’Italia è imbattuta in 17 delle 19 sfide contro la Bulgaria in tutte le competizioni (10V, 7N), incluse le otto più recenti (5V, 3N), parziale in cui gli Azzurri hanno segnato il doppio delle reti bulgare (12-6).

Italia e Bulgaria si sono incontrate quattro volte in una gara di qualificazione ai Mondiali, con gli Azzurri imbattuti in ciascuna di queste occasioni (2V, 2N), vincendo in quella più recente: 1-0 con rete di Alberto Gilardino, nel settembre 2013.

La Nazionale Azzurra non ha mai vinto in trasferta contro la Bulgaria in sei precedenti in tutte le competizioni (4N, 2P), pareggiando in ciascuna delle ultime tre sfide.

Roberto Mancini, con qualche problema di troppo per le recenti defezioni, punterà sul tridente offensivo formato da Insigne, Chiesa e Belotti. A centrocampo Sensi, Barella e Verratti mezzali. In difesa Florenzi e Spinazzola scalzano Di Lorenzo ed Emerson Palmieri.

Jasen Petrov punterà sul 3-5-2, con poche conoscenze della Serie A nella sua formazione. Galabinov in attacco, con Delev a supporto. Cicinho e Tsvetanov a tutta fascia. In difesa il difensore del Bologna, Antov, con Bozhikov e Dimov.

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev; Antov, Bozhikov, Dimov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.