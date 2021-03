Bulgaria-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Bulgaria ospita l'Italia nella 2ª giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BULGARIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bulgaria-Italia

Bulgaria-Italia Data: 28 marzo 2021

28 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre)

Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) Streaming: Rai Play

Secondo impegno nelle Qualificazioni europee ai Mondiali 2022 per l'Italia di Roberto Mancini, che affronta in trasferta a Sofia la Bulgaria di Yasen Petrov nella 2ª giornata del Gruppo C.

Gli Azzurri hanno battuto 2-0 all'esordio l'Irlanda del Nord, e guidano con 3 punti il girone a pari merito con la Svizzera, che ha superato 3-1 fuoricasa proprio la Bulgaria. Quest'ultima chiude il raggruppamento all'ultimo posto a quota 0 assieme a Lituania (che non ha ancora giocato) e Irlanda del Nord.

Il bilancio dei 19 precedenti fra le due Nazionali è nettamente favorevole all'Italia, che ha vinto 10 volte, pareggiato 7 e perso 2. Nei 7 confronti disputati in terra bulgara, tuttavia, gli Azzurri non hanno mai vinto: prevalgono i pareggi, 5, a fronte di 2 vittorie dei Leoni.

Le due squadre si sono affrontate anche una volta in campo neutro: è stato nelle semifinali dei Mondiali di USA '94, e in quell'occasione l'Italia vinse 2-1 e si qualificò per la finale grazie ad una doppietta di Roberto Baggio.

Nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022 le due reti della squadra di Mancini sono state realizzate da Berardi e Immobile, mentre è stato di Despodov, il cui cartellino è di proprietà del Cagliari, l'unico goal realizzato dalla formazione bulgara alla Svizzera.

In questa pagina tutte le informazioni su Bulgaria-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BULGARIA-ITALIA

Bulgaria-Italia si disputerà la sera di domenica 28 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Dirigerà l'incontro, che sarà il 20° nella storia fra le due Nazionali, il fischietto sloveno Damir Skovina.

La partita delle Qualificazioni a Qatar 2022, Bulgaria-Italia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà alle ore 20.30, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Chi lo preferisse potrà seguirein diretta streaming in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara della Nazionale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Il Ct. bulgaro Petrov a livello tattico dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto all'opera nella gara persa contro la Svizzera. L'ossatura della squadra dovrebbe restare immutato, con ballottaggi dalla trequarti in su. Come centravanti si contendono una maglia da titolare Dimitar Iliev e Atanas Iliev, con il primo favorito sul secondo. Alle loro spalle Ilian Iliev e Delev contendono una maglia a Yomov e Despodov. Sulle due fasce agiranno Popov a destra e il brasiliano naturalizzato bulgaro Cicinho a sinistra. Chochev e Kostadinov saranno invece i due interni di centrocampo. In difesa, davanti al portiere, Plamen Iliev, la linea a tre sarà composta da Dimov, Bozhikov e Zanev.

Ampio turnover per Mancini, viste le 3 gare in una sola settimana che deve disputare la Nazionale azzurra. In attacco è probabile l'inserimento dal 1' di Federico Chiesa al posto di Berardi come esterno alto a destra e del 'Gallo' Belotti come centravanti al posto di Immobile, mentre potrebbe essere confermato Insigne, con El Shaarawy come principale alternativa. A centrocampo si rivedrà dal 1' Barella da mezzala destra, con Locatelli confermato in cabina di regia e uno fra Verratti e Lorenzo Pellegrini mezzala sinistra. In difesa possibile conferma al centro per la coppia Bonucci-Chiellini, ma non è da escludere l'inserimento di Mancini, di Bastoni o dell'oriundo Toloi al posto di uno dei due. Praticamente certo invece il turnover per i terzini: a destra Di Lorenzo dovrebbe rilevare Florenzi e a sinistra Spinazzola (favorito) e Lazzari duellano per trovar spazio dal 1' al posto di Emerson Palmieri. Fra i pali sarà confermato Gianluigi Donnarumma.

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.