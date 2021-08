Formazioni ufficiali Brasile-Spagna: gioca Asensio, Dani Alves guida i verdeoro

Brasile e Spagna si sfidano nella finale olimpica di Tokyo 2020: il veterano Dani Alves sfida il giovane e talentuoso Pedri.

Il torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo si chiude oggi, con la sfida tra Brasile e Spagna. Un match tra due delle favorite per la vittoria finale già alla vigilia del torneo, che non hanno fatto altro che rispettare i pronostici. Il teatro scelto per la partita è l' International Stadium di Yokhoama, con calcio d'inizio fissato per le 13.30 ora italiana.

Entrambe le squadre sono un mix tra giovani e giocatori più esperti. Nel Brasile brilla la stella di Dan Alves, a caccia di un oro olimpico che è tra i pochi trofei che mancano alla sua collezione infinita. Dall'altra parte c'è una Spagna con in rosa alcuni giocatori che già hanno brillato ai recenti Europei. Su tutti Pedri che, tra le varie selezioni nazionali e il Barcellona, sta per giocare la sua 75ª partita stagionale.

Il Brasile arriva all'ultimo atto della manifestazione dopo aver primeggiato senza troppi affanni nel Girone D, che prevedeva anche Germania, Costa d'Avorio e Arabia Saudita. Le sofferenze sono arrivate a partire dalla fase ad eliminazione diretta, dato che i verdeoro prima hanno eliminato l'Egitto con uno striminzito 1-0 e poi il Messico ai calci di rigore.

Percorso piano di sofferenza anche per la Spagna, che invece ha faticato fin dai gironi. La sua qualificazione alla fase successiva è arrivata solo all'ultima giornata, grazie all'1-1 contro l'Argentina. Nei quarti la Roja ha dato vita contro la Costa d'Avorio ad una delle partite più belle del torneo vincendo per 5-2, mentre in semifinale ha piegato il Giappone per 1-0 con un goal di Asensio sul finire dei supplementari.

Il ct André Jardine mette in campo il suo Brasile con il 4-4-2. Davanti al portiere Santos, la linea difensiva è comandata dal capitano Dani Alves che imperversa sulla fascia destra. Arana viene posizionato sull'altra corsia, in uno schieramento completato al centro da Nino e Diego Carlos.

La diga di centrocampo, che dovrà garantire quantotà e sostanza, è composta da Douglas Luiz e Guimaraes, Antony e Claudinho sugli esterni. Completano la formazione Richarlison - capocannoniere fin qui con 5 goal - e Matheus Cunha.

De La Fuente risponde con il 4-3-3, con Unai Simon titolare tra i pali come agli ultimi Europei. Le corsie esterne della difesa sono presidiate da Cucurella e Óscar Gil, con Pau Torres e García al centro.

La linea mediana è illuminata dalla classe di Pedri, che spera di chiudere con un successo una stagione densa di impegni. Il talento del Barça giocherà con Zubimendi e Merino, cercando di sostenere il tridente offensivo composto da Asensio, Oyarzabal e Dani Olmo.

BRASILE- SPAGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRASILE (4-4-2): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Antony, Douglas Luiz, Guimaraes, Claudinho; Richarlison, Matheus Cunha.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Oscar Gil, Pau Torres, García, Cucurella; Zubimendi, Merino, Pedri; Asensio, Oyarzabal, Dani Olmo.