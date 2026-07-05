Formazioni Brasile-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Il quantitativo di storie che si celano dietro a Brasile-Norvegia impone una presentazione un po' più articolata di una delle partite che valgono un posto ai quarti di finale di questi Mondiali 2026.

Da un lato la voglia di Carlo Ancelotti di dar seguito al suo progetto tecnico, riportando la Seleçao alla conquista della Coppa del Mondo, dall'altro lo spirito di una generazione d'oro, quella norvegese, che guidata dal CT Stale Solbakken punta a sfruttare pienamente le qualità di uno dei giocatori più forti in assoluto: Erling Haaland.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-NORVEGIA

Queste alcune delle premesse di Brasile-Norvegia, con la formazione verdeoro che devono fare a meno di Paquetá: per sostituire l'ex Milan Ancelotti può contare su uno tra Danilo Santos ed Endrick, già subentrato contro il Giappone ai sedicesimi. Rayan confermato nel tridente composto da Cunha (centrale) e Vinicius Jr.

La Norvegia conferma i titolari con Nusa e Sorloth a supporto di Haaland nel tridente, mentre in difesa Pedersen in vantaggio nel ballottaggio con Aursnes.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vinicius Jr. CT Ancelotti

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. CT Solbakken

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Brasile-Norvegia, partita degli ottavi di finale dei Mondiali, che vale l'accesso ai quarti di finale, è in programma domenica 5 luglio alle ore 22:00 italiane: la gara si gioca al MetLife Stadium, nel New Jersey, e viene trasmessa da DAZN, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, ma è anche visibile in diretta TV e in chiaro sulla RAI, e nello specifico su RAI 1.