Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoBrasile
New York/New Jersey Stadium
team-logoNorvegia
Guarda su DAZNGuarda su Rai 1
Antonio Torrisi

Formazioni Brasile-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Brasile vs Norvegia
Brasile
Norvegia

Vinicius sfida Haaland e compagni per un posto ai quarti di finale dei Mondiali 2026: le ultime notizie sulle formazioni ufficiali di Brasile e Norvegia e dove guardare la partita in TV e streaming.

Pubblicità

Probabili formazioni Brasile - Norvegia

4-2-3-1
Brasile crest
Brasile
BRA
Formazione
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-3-3
1A. Becker4Marquinhos16D. Santos13Danilo3Gabriel26Rayan8B. Guimaraes5Casemiro7Vinicius Junior22G. Martinelli9M. Cunha1O. Nyland3K. Ajer16M. Pedersen5D. Wolfe17T. Heggem10M. Oedegaard6P. Berg8S. Berge7A. Soerloth20A. Nusa9E. Haaland
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-2-3-1
Brasile

Formazione titolare

Norvegia

Allenatore

  • C. Ancelotti
  • S. Solbakken

Infortuni e squalifiche

    Il quantitativo di storie che si celano dietro a Brasile-Norvegia impone una presentazione un po' più articolata di una delle partite che valgono un posto ai quarti di finale di questi Mondiali 2026.

    Da un lato la voglia di Carlo Ancelotti di dar seguito al suo progetto tecnico, riportando la Seleçao alla conquista della Coppa del Mondo, dall'altro lo spirito di una generazione d'oro, quella norvegese, che guidata dal CT Stale Solbakken punta a sfruttare pienamente le qualità di uno dei giocatori più forti in assoluto: Erling Haaland.

    PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-NORVEGIA

    Queste alcune delle premesse di Brasile-Norvegia, con la formazione verdeoro che devono fare a meno di Paquetá: per sostituire l'ex Milan Ancelotti può contare su uno tra Danilo Santos ed Endrick, già subentrato contro il Giappone ai sedicesimi. Rayan confermato nel tridente composto da Cunha (centrale) e Vinicius Jr.

    La Norvegia conferma i titolari con Nusa e Sorloth a supporto di Haaland nel tridente, mentre in difesa Pedersen in vantaggio nel ballottaggio con Aursnes.

    BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vinicius Jr. CT Ancelotti

    Coppa del Mondo
    Brasile crest
    Brasile
    BRA
    Norvegia crest
    Norvegia
    NOR

    NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. CT Solbakken

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Brasile-Norvegia, partita degli ottavi di finale dei Mondiali, che vale l'accesso ai quarti di finale, è in programma domenica 5 luglio alle ore 22:00 italiane: la gara si gioca al MetLife Stadium, nel New Jersey, e viene trasmessa da DAZN, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, ma è anche visibile in diretta TV e in chiaro sulla RAI, e nello specifico su RAI 1.

    Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google