Formazioni Brasile-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Tocca al Brasile. E tocca a Carlo Ancelotti. Esordio assoluto in un Mondiale per l'allenatore italiano, che dopo tante panchine e tanti trionfi alla guida di Milan e non solo, toccherà con mano l'ebbrezza di guidare una Nazionale nella competizione più prestigiosa.

Di fronte c'è il Marocco, sorpresa dell'edizione disputata in Qatar quattro anni fa: nel 2022 Hakimi e compagni chiusero il torneo al quarto posto, venendo eliminati dalla Francia soltanto in semifinale dopo aver estromesso Spagna e Portogallo.

Per quanto riguarda la formazione titolare del Brasile, Matheus Cunha ha vinto il ballottaggio con Igor Thiago e sarà il riferimento offensivo di Ancelotti: alle sue spalle gli intoccabili Vinicius Junior e Raphinha, oltre alla vecchia conoscenza rossonera Paquetá. Infortunato invece Neymar. Titolari anche gli ex juventini Danilo e Alex Sandro.

Nel Marocco dovrebbe essere Saibari ad agire come falso nove, con alle sue spalle la presenza anche di Brahim Diaz. Ovviamente titolare Hakimi, così come il romanista El Aynaoui.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Brasile e Marocco, che prenderà il via alla mezzanotte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, si vedrà in diretta su DAZN scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, così come accedendo al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa la sfida sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, per quanto riguarda la diretta tv, e su RaiPlay per quanto riguarda la diretta streaming.