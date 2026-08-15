Formazioni Borussia Dortmund-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Non è stata un'estate semplice per la Roma di Gian Piero Gasperini, ancora in costruzione con gli ultimi elementi che possono arrivare dal mercato.

La squadra giallorossa sfida il Borussia Dortmund in casa dei gialloneri prima di proiettarsi al debutto in Serie A, ovvero alla sfida contro la Fiorentina.

Quasi a voler lanciare un messaggio, contro la squadra di Niko Kovac Gasperini potrebbe schierare sin da subito Nahuel Molina sulla destra, mentre in attacco gioca Malen: Castro va in panchina.

Nei gialloneri in campo gli italiani Filippo Mané e Samuele Inacio, due dei migliori prospetti in ottica anche Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-ROMA

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Meyer; Gadou, Mané, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Beier: Karetsas, Inacio; Silva.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Soulé, Malen.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La partita tra Borussia Dortmund e Roma, che si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund alle ore 17:30 di sabato 15 agosto, è visibile in diretta TV e streaming su DAZN.



