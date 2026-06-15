Formazioni Belgio-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Le speranze del Belgio, i sogni di rompere la maledizione da parte dell'Egitto. A Seattle, a partire dalle ore 21 italiane, va in scena la prima partita del girone G dei Mondiali in attesa di Iran-Nuova Zelanda.

Il Belgio si è affidato a Rudi Garcia, a caccia di riscatto completo nella competizione più importante di tutte dopo il flop di due stagioni fa al Napoli. Mentre l'Egitto sogna la prima volta: non ha mai vinto una partita nelle tre edizioni dei Mondiali a cui ha partecipato (due pareggi, cinque sconfitte), l'ultima nel 2018 in Russia.

Lukaku partirà dalla panchina nel Belgio: Garcia pare orientato a giocare senza centravanti di ruolo, schierando l'atalantino De Ketelaere nel ruolo di falso nove e un trio formato da Doku, De Bruyne e Trossard alle sue spalle. Proprio come ha fatto in amichevole. Out per infortunio Debast, intoccabile Tielemans in mezzo al campo, dentro l'ex bergamasco Castagne.

L'Egitto poggia ovviamente ogni speranza sull'estro e sulla classe del leader Mohamed Salah, ma anche di Marmoush, giocatore del Manchester City, che fungerà da riferimento offensivo dei Faraoni. Nel 4-2-3-1 della leggenda locale Hossam Hassan, miglior marcatore all time della Nazionale egiziana, trova spazio anche Trezeguet.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Belgio-Egitto sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che sulla Rai, nel primo caso tramite un abbonamento e nel secondo gratuitamente. Per quanto riguarda DAZN si dovrà o accedere al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricare l'app su una smart tv o un dispositivo mobile, con l'alternativa dell'attivazione del canale DAZN FIFA World Cup 2026™ su Prime Video; la Rai trasmetterà invece la partita in chiaro su Rai 1 in diretta tv e su RaiPlay in diretta streaming.