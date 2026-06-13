Formazioni Australia-Turchia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





I Mondiali della Turchia allenata dal nostro Vincenzo Montella si aprono all'alba di domenica 14 giugno contro l'Australia, gara valida per la prima giornata del Girone D in cui sono inseriti anche USA e Paraguay.

I Socceroos, guidati dal CT Popovic, sono alla sesta partecipazione di fila ai Mondiali e in difesa schierano Circati del Parma. Tante vecchi e nuove conoscenze del nostro calcio invece nelle file della Nazionale di Montella che schiera subito Celik della Roma oltre al capitano Hakan Calhanoglu. Kenan Yildiz non è ancora al meglio dopo i problemi al ginocchio del finale di stagione con la Juventus ma dovrebbe giocare.





DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Australia-Turchia, gara valida per la prima giornata del Girone D dei Mondiali 2026, si gioca domenica 14 giugno con fischio d'inizio alle ore 06.00 italiane allo stadio BC Place di Vancouver, in Canada. La partita sarà visibile esclusivamente in abbonamento su DAZN che detiene i diritti di tutte le gare dei Mondiali, non è invece prevista la diretta gratis di Australia-Turchia sulla Rai.