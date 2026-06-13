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Coppa del Mondo
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BC Place Vancouver
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Lelio Donato

Formazioni Australia-Turchia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Australia vs Turchia
Australia
Turchia

La Turchia di Vincenzo Montella debutta ai Mondiali nella prima giornata del Gruppo D contro l'Australia: Calhanoglu sta bene e gioca, mentre Kenan Yildiz non è al meglio.

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Probabili formazioni Australia - Turchia

3-4-2-1
Australia crest
Australia
AUS
Formazione
Turchia crest
Turchia
TUR
4-2-3-1
1M. Ryan3A. Circati21C. Burgess19H. Souttar22J. Irvine4J. Italiano8C. Metcalfe5J. Bos7M. Leckie13A. O'Neill9M. Toure23U. Cakir3M. Demiral14A. Bardakci20F. Kadioglu2M. Celik6O. Kokcu10H. Calhanoglu21B. Yilmaz11K. Yildiz8A. Guler7K. Akturkoglu
Turchia crest
Turchia
TUR
3-4-2-1
Australia

Formazione titolare

Turchia

Allenatore

  • T. Popovic
  • V. Montella

I Mondiali della Turchia allenata dal nostro Vincenzo Montella si aprono all'alba di domenica 14 giugno contro l'Australia, gara valida per la prima giornata del Girone D in cui sono inseriti anche USA e Paraguay.

I Socceroos, guidati dal CT Popovic, sono alla sesta partecipazione di fila ai Mondiali e in difesa schierano Circati del Parma. Tante vecchi e nuove conoscenze del nostro calcio invece nelle file della Nazionale di Montella che schiera subito Celik della Roma oltre al capitano Hakan Calhanoglu. Kenan Yildiz non è ancora al meglio dopo i problemi al ginocchio del finale di stagione con la Juventus ma dovrebbe giocare.


DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Coppa del Mondo
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Australia
AUS
Turchia crest
Turchia
TUR

Australia-Turchia, gara valida per la prima giornata del Girone D dei Mondiali 2026, si gioca domenica 14 giugno con fischio d'inizio alle ore 06.00 italiane allo stadio BC Place di Vancouver, in Canada. La partita sarà visibile esclusivamente in abbonamento su DAZN che detiene i diritti di tutte le gare dei Mondiali, non è invece prevista la diretta gratis di Australia-Turchia sulla Rai.

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