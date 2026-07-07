Formazioni Argentina-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Argentina - Egitto
Formazione titolare
Allenatore
- L. Scaloni
- H. Hassan
Infortuni e squalifiche
I Campioni del Mondo in carica dell'Argentina sfidano l'Egitto ad Atlanta: in palio un posto ai quarti di finale, traguardo che rappresenterebbe il miglior risultato della storia della nazionale nordafricana.
Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, capocannoniere del torneo con 7 goal al pari di Haaland e Mbappé, e su Mohamed Salah, fermo alla rete realizzata nella fase a gironi contro la Nuova Zelanda.
Scaloni ha diversi dubbi di formazione: Tagliafico è in vantaggio su Medina, Paredes potrebbe scalzare Almada a centrocampo e davanti sono in forte ascesa le quotazioni di Julian Alvarez, che potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez come partner d'attacco di Lionel Messi.
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