Formazioni Argentina-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





I Campioni del Mondo in carica dell'Argentina sfidano l'Egitto ad Atlanta: in palio un posto ai quarti di finale, traguardo che rappresenterebbe il miglior risultato della storia della nazionale nordafricana.

Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, capocannoniere del torneo con 7 goal al pari di Haaland e Mbappé, e su Mohamed Salah, fermo alla rete realizzata nella fase a gironi contro la Nuova Zelanda.

Scaloni ha diversi dubbi di formazione: Tagliafico è in vantaggio su Medina, Paredes potrebbe scalzare Almada a centrocampo e davanti sono in forte ascesa le quotazioni di Julian Alvarez, che potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez come partner d'attacco di Lionel Messi.





DOVE VEDERE ARGENTINA-EGITTO IN TV E IN STREAMING

Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita tra Argentina e Egitto, che sarà visibile solo su DAZN.







