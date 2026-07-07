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Formazioni Argentina-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Argentina vs Egitto
Argentina
Egitto

Messi contro Salah: ad Atlanta va di scena la sfida tra Argentina ed Egitto, in palio un posto ai quarti di finale dei Mondiali. Scaloni col dubbio in attacco: in ascesa le quotazioni di Julian Alvarez, che potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez.

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Probabili formazioni Argentina - Egitto

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formazione
Egitto crest
Egitto
EGI
4-2-3-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24E. Fernandez10L. Messi22L. Martinez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egitto crest
Egitto
EGI
4-4-2
Argentina

Formazione titolare

Egitto

Allenatore

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Infortuni e squalifiche

    I Campioni del Mondo in carica dell'Argentina sfidano l'Egitto ad Atlanta: in palio un posto ai quarti di finale, traguardo che rappresenterebbe il miglior risultato della storia della nazionale nordafricana.

    Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, capocannoniere del torneo con 7 goal al pari di Haaland e Mbappé, e su Mohamed Salah, fermo alla rete realizzata nella fase a gironi contro la Nuova Zelanda.

    Scaloni ha diversi dubbi di formazione: Tagliafico è in vantaggio su Medina, Paredes potrebbe scalzare Almada a centrocampo e davanti sono in forte ascesa le quotazioni di Julian Alvarez, che potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez come partner d'attacco di Lionel Messi.


    Coppa del Mondo
    Argentina crest
    Argentina
    ARG
    Egitto crest
    Egitto
    EGI

    DOVE VEDERE ARGENTINA-EGITTO IN TV E IN STREAMING

    Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita tra Argentina e Egitto, che sarà visibile solo su DAZN.


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