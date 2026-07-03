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Formazioni Argentina-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde

A Miami, nella città di Leo Messi, l'Argentina sfida la rivelazione Capo Verde nei sedicesimi di finale dei Mondiali: Scaloni punta su Lautaro Martinez come partner del numero 10, solo panchina per Julian Alvarez.

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Probabili formazioni Argentina - Cabo Verde

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formazione
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-1-4-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez25F. Medina16T. Almada20A. Mac Allister24E. Fernandez7R. De Paul22L. Martinez10L. Messi1Vozinha13S. Lopes Cabral3Diney Borges22S. Moreira4R. Lopes14D. Duarte6K. Lenini20R. Mendes7J. Cabral10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-4-2
Argentina

Formazione titolare

Cabo Verde

Allenatore

  • L. Scaloni
  • Bubista

I Campioni del Mondo in carica sfidano una delle squadre rivelazioni di questi Mondiali: a Miami l'Argentina di Leo Messi affronta Capo Verde nei sedicesimi di finale.

Scaloni sembra orientato a scegliere ancora Lautaro Martinez come partner d'attacco della leggenda argentina: sarebbe la quarta presenza da titolare per il Toro, che ha ormai definitivamente scavalcato Julian Alvarez nelle gerarchie, ed è in fiducia dopo la rete contro la Giordania. In difesa dovrebbe esserci Medina nel ruolo di terzino sinistro, mentre a centrocampo tornano i titolarissimi MacAllister, Fernandez e De Paul dopo il maxi turnover dell'ultima giornata della fase a gironi.

Bubista potrebbe invece rilanciare l'ex Lazio e Salernitana Jovane Cabral, in vantaggio su Semedo.

DOVE VEDERE ARGENTINA-CAPO VERDE IN TV E IN STREAMING

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Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

La partita tra Argentina e Capo Verde (fischio d'inizio previsto a mezzanotte) sarà visibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in chiaro da Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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