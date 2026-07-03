Formazioni Argentina-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





I Campioni del Mondo in carica sfidano una delle squadre rivelazioni di questi Mondiali: a Miami l'Argentina di Leo Messi affronta Capo Verde nei sedicesimi di finale.

Scaloni sembra orientato a scegliere ancora Lautaro Martinez come partner d'attacco della leggenda argentina: sarebbe la quarta presenza da titolare per il Toro, che ha ormai definitivamente scavalcato Julian Alvarez nelle gerarchie, ed è in fiducia dopo la rete contro la Giordania. In difesa dovrebbe esserci Medina nel ruolo di terzino sinistro, mentre a centrocampo tornano i titolarissimi MacAllister, Fernandez e De Paul dopo il maxi turnover dell'ultima giornata della fase a gironi.

Bubista potrebbe invece rilanciare l'ex Lazio e Salernitana Jovane Cabral, in vantaggio su Semedo.

DOVE VEDERE ARGENTINA-CAPO VERDE IN TV E IN STREAMING

La partita tra Argentina e Capo Verde (fischio d'inizio previsto a mezzanotte) sarà visibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in chiaro da Rai 1 e in streaming su Raiplay.