Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: Mirallas, Pastore e Schick titolari

Nella Fiorentina ci sono Fernandes e Muriel titolari, in difesa spazio per Vitor Hugo. Roma con Florenzi e Nzonzi, Dzeko rimane in panchina.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick

Dopo l'eliminazione del Napoli ad opera del Milan, va in scena la seconda gara dei quarti di Coppa Italia. Anche in questo caso grande dubbio su chi approderà alle semifinali: Fiorentina e Roma al Franchi per strappare il pass.

La Fiorentina sceglie la miglior formazione possibile, con il nuovo devastante arrivo Muriel insieme a Chiesa e Mirallas in attacco. A centrocampo c'è Fernandes insieme a Benassi e Veretout, mentre Lafont è regolarmente tra i pali, difeso da Pezzella e Vitor Hufo. Sulle fasce spazio per Milenkovic e Biraghi.

La Roma sceglie Schick come unica punta, lasciando in panchina Dzeko. Pastore torna titolare sulla trequarti, insieme a lui esterni Zaniolo ed El Shaarawy. Squalificati in campionato, sulla mediana ci sono Cristante e Nzonzi. Olsen in porta, quartetto difensivo senza sorprese: Florenzi-Manolas-Fazio-Kolarov.