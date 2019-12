Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: Badelj e Perotti in campo dal 1'

La Fiorentina ospita la Roma nell'anticipo della diciassettesima giornata: Montella non rinuncia a Badelj, Fonseca punta su Perotti.

Le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo l'anticipo di mercoledì tra e , causa Supercoppa, tocca alla affrontare la per la diciassettesima giornata di . Le due compagini chiudono il loro 2019 affrontandosi al Franchi in una sfida che mette in palio punti pesanti, visto che i viola puntano ad allontanarsi dalle zone pericolose, mentre i giallorossi voglio restare in quelle altissime.

Vincenzo Montella disegna la sua squadra con un 3-5-2 nel quale sono Milenkovic, Pezzella e Caceres a formare il trio difensivo davanti a Dragowski.

A centrocampo, è Badelj a sistemarsi in cabina di regia, con Pulgar e Castrovilli che completano la cerniera di mediana, mentre Lirola e Dalbert presidiano gli esterni. In attacco tocca alla coppia Boateng-Vlahovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Paulo Fonseca risponde con un 4-2-3-1 nel quale la linea difensiva davanti a Pau Lopez è composta da Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov.

In mediana tocca a Diawara e Veretout, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Dzeko, agisce un trio completato da Zaniolo, Pellegrini e Perotti.