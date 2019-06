Fiorentina, Commisso frena su Chiesa: "Speriamo di tenerlo, è un patrimonio"

Il nuovo corso della Fiorentina guidato da Commisso può aprirsi con la conferma di Federico Chiesa: "Speriamo di tenerlo, è un patrimonio".

Nella giornata di oggi a Milano la passerà ufficialmente di mano, dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Poi, da domani, il nuovo presidente diventerà operativo. E dovrà occuparsi della delicata questione Federico Chiesa.

Secondo quanto annunciato da 'Sky Sport' nelle scorse ore, il classe 1997 avrebbe già trovato un accordo con la Juventus in termini contrattuali: 5 anni a 5 milioni di euro netti all'anno. I bianconeri non hanno però ancora fatto i conti con la Fiorentina.

La ormai vecchia proprietà aveva preso una posizione forte emettendo il comunicato che ribadiva l'incedibilità del giocatore, ma con l'avvento di Commisso le prospettive possono cambiare rispetto a prima.

La posizione del nuovo numero uno del club viola in ogni caso è abbastanza chiara: come riporta la 'Gazzetta dello Sport', Commisso e il suo braccio destro Joe Barone vogliono tenere Chiesa alla Fiorentina, come confermato anche ieri a 'Repubblica'.

"Speriamo di tenerlo, faremo di tutto. Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari".

Enrico Chiesa, ex gloria della e padre del giocatore, avrebbe sul piattto due offerte per portare il figlio in un top club, ma non vuole arrivare allo scontro ed è disposto a cercare vie di mezzo.

L'ipotesi sarebbe quella di un rinnovo di contratto con stipendio netto intorno ai 3 milioni di euro, con possibilità di andare via in caso la Fiorentina non centri un posto in Europa. Ma prima di pensare alla prossima estate, Commisso deve pensare a questa, che si preannuncia già sufficientemente lunga.