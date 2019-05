Finali Nations League, Cristiano Ronaldo ci sarà: vuole il Pallone d'Oro

Il Pallone d'Oro non ha un grande favorito: come Messi e Salah, proverà a farsi notare con la sua Nazionale.

Messi eliminato in semifinale. Salah non decisivo per il raggiungimento della finalissima di Champions, giocatori di e non proprio considerati al top in tutto il mondo. Per questo motivo, anche Cristiano Ronaldo, in minor misura rispetto a chi vincerà il trofeo europeo, può puntare al Pallone d'Oro.

Assegnazione più che mai dubbia per questa edizione del Pallone d'Oro, visto che Messi è stato surclassato in semifinale di e lo stesso Cristiano Ronaldo ai quarti. A chi assegnare il trofeo? Difficile, se non impossibile, pronosticarlo ora: e così i tornei nazionali estivi potrebbero fare differenza.

Sì perchè Messi dovrebbe giocare la Coppa America con la sua , mentre Salah sarà protagonista con l' in Coppa d'Africa. In Europa nessun grande torneo, ma ci sarà comunque la fase finale di a vedere impegnati , , e sì, il di Cristiano Ronaldo.

Dopo le mancate convocazioni per la fase iniziale della Nations League, Cristiano Ronaldo farà sicuramente parte della rosa per la Final Four, come confermato dal ct Santos:

"Ci sarà certamente. La sua assenza durante la fase di qualificazione è stata già spiegata, era totalmente legittima e comprensibile".

Cristiano Ronaldo aveva saltato alcune gare del Portogallo nel 2018 per concentarsi al massimo sulla , ma ora potrà provare a vincere la Nations League ed essere notato per il Pallone d'Oro. Sì, perchè nonostante tutto il mondo sappia chi sia, sarà essenziale avere un certo numero di risultati anche nella parte centrale dell'anno solare, dopo una stagione di Champions non esaltante per i campioni ei i fuoriclasse d'Europa.

Messi e Cristiano Ronaldo hanno vinto il proprio campionato, hanno segnato la solita massiccia dose di goal (con l'argentino stavolta in possesso di un numero di reti molto più elevato), ma non vinceranno la Champions. Qualcosa di essenziale, come dimostrato da Modric nel 2018, seppur con l'aggiunta della finale dei Mondiali.

Al vincitore della Champions potrebbe non bastare il titolo europeo, come hanno dimostrato in passato Sneijder, Milito, Ribery, Neuer, Xavi e Iniesta. Partita apertissima.