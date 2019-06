Final Four Nations League: squadre partecipanti, dove e quando si gioca

Quali squadre saranno ammesse alla Final Four della Nations League? Dove si giocherà? E quando? Ecco tutte le informazioni utili.

Definite promozioni e retrocessioni, la Nations League entra sempre più nella sua fase più calda. Concluse le ultime partite dei gironi eliminatori è tempo di pensare alla Final Four, ovvero al momento decisivo della competizione, quella a cui l'Italia non parteciperà in virtù del pari contro il . Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sulle sfide a eliminazione diretta (semifinali, finale per il terzo posto e finalissima) che decreteranno la vincitrice della prima edizione della .

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE: SQUADRE PARTECIPANTI

Alla Final Four della Divisione A (il medesimo discorso vale per le Divisioni B, C e D) partecipano solamente le prime classificate di ciascuno dei quattro gironcini da tre squadre. Il Portogallo è stata la prima a strappare il pass grazie al pari con l' . L' ha imitato i lusitani, vincendo in rimonta lo 'spareggio' contro la e qualificandosi. Nel gruppo 2 la ha strappato il pass ai danni del , mentre l' ha a sorpresa ottenuto la qualificazione ai danni della grazie ad una super rimonta con la . La vincente della Final Four staccherà automaticamente un biglietto per .

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE: QUANDO SI GIOCA

La Final Four si disputerà nel mese di giugno 2019 con la formula già citata, ovvero due semifinali, la finale per il terzo posto e quella per il primo. In particolare, la prima semifinale tra Portogallo e Svizzera andrà in scena mercoledì 5 giugno: si giocherà a Oporto con calcio d'inizio alle 20.45. La seconda andrà invece in scena giovedì 6, a Guimarães, sempre a partire dalle 20.45. Le due finali, invece, si giocheranno entrambe domenica 9 giugno, in questo caso con orario ancora non stabilito ufficialmente.

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE: DOVE SI GIOCA

Come reso noto a marzo dall'UEFA, erano tre le Federazioni che avevano espresso la propria candidatura per ospitare la Final Four della Divisione A in programma a giugno: quella italiana, quella portoghese e quella polacca. Con Italia e fuori gioco, essendo state eliminate, la scelta è caduta sulla prima classificata del gruppo 3, ovvero il Portogallo, che come detto ospiterà le due semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e quella per il primo e secondo posto.