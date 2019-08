Feronikeli-Milan 0-2: Suso e Borini per la prima vittoria

Buona prova del Milan in Kosovo, 2-0 al Feronikeli nella penultima amichevole pre-stagionale: assist del nuovo arrivato Leao per il raddoppio.

Si conclude con una vittoria, la prima estiva, il ciclo di amichevoli con squadre estere per il di Giampaolo. Prima dell'avvio della nuova stagione i rossoneri sfideranno il Cesena nell'ultimo incontro pre- , ma intanto va agli archivi la sfida contro il Feronikeli, terminata 2-0.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

A Pristina, Kosovo, il Milan ha giocato una gara senza infamia e senza lode, ottenendo però importanti risposte da giocatori che sono spesso finiti nelle voci di calciomercato dell'ultimo periodo. Contro il Feronikeli panchina per il nuovo arrivato Leao.

E' stato Suso a sbloccare la gara al 26', ennesima perla di questo pre-campionato. Su punizione lo spagnolo ha trovato l'incrocio, senza lasciare scampo a Smakiqi. E' l'ennesima dimostrazione di come l'ex possa essere la stella del nuovo Milan di Giampaolo, con il tecnico che ha più volte evidenziato di volerlo tenere a tutti i costi.

Sempre in controllo del match, il Milan non è però riuscito ad affondare e trovare il raddoppio in tempi rapidi, sopratutto con un Andrè SIlva non proprio al top. Decisamente meglio Borini, entrato nella ripresa e autore del 2-0 finale grazie al supporto del volto nuovo Leao.

Il giovane portoghese ha infatti servito l'assist a Borini dalla sinistra, crossando sul secondo palo per la scivolata al volo e vincente del compagno d'attacco. Per il resto una traversa per parte, ma padroni di casa praticamente mai pericolosi a differenza di un Milan desideroso di mostrare grandi cose anche in Serie A nelle prossime settimane.

IL TABELLINO

FERONIKELI-MILAN 0-2

MARCATORI: 26' Suso, 57' Borini

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Faziliu; Hoti, Krkotic, Jean Carioca; Rexha

MILAN primo tempo (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva

MILAN secondo tempo (4-3-1-2) Donnarumma A.; Conti, Musacchio, Romagnoli (84' Laxalt), Strinic; Borini, Biglia (84' Brescianini), Bonaventura (84' Maldini); Paquetà; Piatek, Leao.