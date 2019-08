Fenerbahçe-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

L'ambizioso Cagliari di Maran sfida il Fenerbahçe in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran vola in per sfidare in amichevole il Fenerbahçe di Ersun Yanal in un test che è diventato un classico degli ultimi anni. I rossoblù, in attesa di completare la loro campagna acquisti sul calciomercato estivo, alzano il tassello delle difficoltà dopo il pareggio alla Sardegna Arena contro il United del 'Loco' Bielsa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo l'impegno di Istanbul, la squadra sarda tornerà in , per affrontare in amichevole il Catania venerdì 9 agosto allo Stadio Massimino del capoluogo siciliano. Poi inizierà per i rossoblù la stagione ufficiale, prima con la sfida del Terzo turno di subito dopo Ferragosto, quindi con la prima giornata del campionato di che vedrà la formazione di Maran ospitare il neopromosso .

Nel suo percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale, il Cagliari ha collezionato finora 4 vittorie contro una Rapprentativa locale, Real Vicenza, e , due pareggi con FeralpiSalò e Leeds United e una sconfitta con la seconda squadra nella seconda partita disputata con i tedeschi. Il Fenerbahçe invece è reduce da due pesanti sconfitte nell'AUDI Cup contro e .

Per i sardi in Turchia potrebbe registrarsi il secondo debutto di Radja Nainggolan, che appena arrivato dall' , è stato regolamente convocato dal suo nuovo allenatore. In questa pagina tutte le informazioni sull'amichevole Fenerbahçe-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FENERBAHÇE-CAGLIARI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Fenerbahçe-Cagliari DATA 7 agosto 2019, 19.30 DOVE Stadio Sukru Saracoglu TV - STREAMING Twitter e Facebook Cagliari Calcio

ORARIO FENERBAHÇE-CAGLIARI

L'amichevole Fenerbahçe-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 7 agosto 2019 a Istanbul nel palcoscenico dello Stadio Sukru Saracoglu della capitale turca. Fischio d'inizio in programma per le ore 19.30.

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva nei palinsesti italiani per l'amichevole internazionale Fenerbahçe-Cagliari.

L'amichevole internazionale Fenerbahçe-Cagliari sarà trasmessa in diretta dalla società rossoblù sulle sue pagine ufficiali Twitter e Facebook. La telecronaca del match sarà affidata a Fabio Frongia.

Ersun Yanal dovrebbe schierare il Fenerbahçe con un classico 4-4-2. Davanti il tedesco Kruse farà coppia con Muriqi. A centrocampo Moses e Mendes Rodrigues dovrebbero agire da esterni, con Tufan ed Ekici in mezzo. In difesa, davanti al portiere Tekin, Isla e Kaldirim saranno i due terzini, con Fiftpinar e Marques Siqueira a comporre la coppia centrale.

Maran dovrebbe riproporre dal 1' la formazione che a Friburgo ha superato 1-0 i tedeschi nella prima amichevole, con Nainggolan, appena tornato in prestito dall'Inter, pronto a subentrare e a fare il suo secondo debutto in rossoblù a partita in corso. Fra i pali ci sarà Cragno, davanti a lui la difesa a 4 con Mattiello e Lykogiannis terzini e l'estone Klavan a far coppia con capitan Ceppitelli al centro. In mezzo al campo l'uruguayano Oliva sarà il playmaker, con Rog e Ionita ai suoi lati. Davanti Birsa supporterà sulla trequarti la coppia composta da João Pedro e Pavoletti.

FENERBAHCE (4-4-2): Tekin; Isla, Ciftpinar, Marques Siqueira, Kaldirim; Moses, Tufan, Ekici, Mendes Rodrigues; Muriqi, Kruse. All. Ersun Yanal

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Oliva, Ionita; Birsa; João Pedro, Pavoletti. All. Maran