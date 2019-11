Everton-Tottenham, Son espulso e in lacrime: fallo durissimo su André Gomes

Son è stato espulso nel finale di Everton-Tottenham per un durissimo fallo su Andrè Gomes. Il centrocampista è stato costretto al cambio.

Terribile infortunio nel finale di - per Andrè Gomes, vittima di un durissimo intervento di Son. Intervento che è costato al coreano il rosso diretto.

Son, in netto ritardo, è entrato sulla gamba del centrocampista portoghese che è rimasto a terra urlando dal dolore. Il giocatore del Tottenham si è immediatamente reso conto di quanto successo e ha chiesto scusa ma, ovviamente, non gli è bastato per evitare l'espulsione.

This is one of the most distressing pictures you'll see this season. View at your own risk. Heung-Min Son is in tears and Andre Gomes' leg is broken.



This is absolutely awful. Prayers up. 🙏🏼 pic.twitter.com/Ng6FyZkrwM — FutbolBible (@FutbolBible) November 3, 2019

Una volta capita la gravità dell'infortunio subito da Andrè Gomes lo stesso Son è scoppiato in lacrime, evidentemente turbato per aver procurato un così grave danno all'avversario.

Andrè Gomes è stato portato via dal campo in barella e per lui si profila uno stop molto lungo. Resta invece da capire quante giornate di squalifica verranno inflitte a Son per un intervento sicuramente non volontario ma assolutamente scriteriato.

Al momento dell'espulsione il Tottenham era in vantaggio grazie al goal di Dele Alli ma in pieno recupero l' , in superiorità numerica per l'espulsione di Son, ha trovato il pareggio con Tosun.

Il tecnico dell'Everton, Marco Silva, al termine della partita ha spiegato come Andrè Gomes sia stato trasportato in ospedale per gli esami del caso, mentre Mauricio Pochettino ha difeso Son.