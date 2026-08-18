Everton-Crystal Palace: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton e Crystal Palace scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Panoramica del match e posta in palio nel weekend d'esordio

L'Everton apre la sua stagione di Premier League 2026/27 ospitando il Crystal Palace all'Hill Dickinson Stadium nella 1ª giornata. Con entrambi i club intenzionati a lanciare un segnale fin dal debutto, questa sfida metterà alla prova la preparazione tattica di ciascuna squadra dopo un'estate intensa di lavoro precampionato. Conquistare subito slancio nel Merseyside sarà fondamentale per impostare il tono della lunga stagione nazionale che attende le due squadre.

L'Everton prende slancio attraverso i test precampionato

L'Everton si presenta al via della stagione dopo un fitto programma estivo studiato per aumentare la brillantezza atletica dell'intera rosa. Dopo aver iniziato la tournée di preparazione a luglio con un netto 4-0 contro il Dundee FC e pareggi contro il Bolton Wanderers, i Toffees hanno cambiato marcia ad agosto. A una significativa vittoria esterna per 2-1 contro l'Hamburger SV ha fatto seguito un convincente 3-1 sul Newcastle United il 12 agosto. L'Everton ha chiuso la propria preparazione estiva il 15 agosto con un combattuto 1-1 contro la squadra di Ligue 1 del LOSC Lille, partita nella quale l'attaccante Iliman Ndiaye è andato a segno su calcio di rigore.

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Il nuovo capitolo delle Eagles sotto Pierre Sage

Il Crystal Palace arriva nel Merseyside per quello che segna il debutto ufficiale dell'allenatore francese Pierre Sage, che si è unito alle Eagles a giugno dopo una stagione chiusa con un trofeo vinto con il RC Lens. Conosciuto per la sua flessibilità tattica e per un possesso palla controllato, Sage ha trascorso l'estate a trasmettere il proprio sistema durante un precampionato intenso. Le Eagles hanno aperto il loro percorso di avvicinamento contro lo Swindon Town e i rivali locali del Bromley, prima di partecipare alla Como Cup contro il RC Lens e chiudere la preparazione in Germania contro lo SC Freiburg il 15 agosto.

Precedenti e statistiche chiave

Le recenti sfide tra Everton e Crystal Palace si sono rivelate battaglie molto equilibrate. Nell'ultimo confronto di Premier League, il 10 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in una gara ricca di colpi di scena al Selhurst Park, con reti di James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta. Negli ultimi 20 incroci, le sfide tra queste due squadre hanno costantemente proposto serrati duelli tattici, con margini di un solo gol o pareggi a decidere la maggior parte dei loro confronti di cartello.

Probabili formazioni

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Harrison Armstrong, Hayden Hackney; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil; Jørgen Strand Larsen

Notizie sulle squadre e rose

David Moyes deve fare a meno di James Garner e Tim Iroegbunam per infortunio mentre l'Everton si prepara alla gara d'esordio. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa e una probabile formazione titolare non è stata ancora confermata. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Pierre Sage segnala un quadro completamente positivo per il Crystal Palace, senza infortuni o squalifiche nel gruppo ospite. Le Eagles hanno opzioni in tutta la rosa dopo il mercato estivo, anche se in questa fase non è stata ancora resa nota una formazione ufficiale.

Forma

L'Everton arriva alla partita dopo aver disputato cinque amichevoli precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con un 1-1 contro il Lille, mentre il 3-1 sul Newcastle United ottenuto in precedenza nel precampionato è stato tra i risultati più incoraggianti. La squadra ha perso 3-1 contro il VfB Stuttgart ed è stata battuta 1-0 dallo Stoke City, segnando cinque gol e subendone sei nelle cinque partite disputate.

Il rendimento del Crystal Palace nel precampionato è stato altalenante. La squadra di Sage ha vinto due volte e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite, con i dati che mostrano un risultato contro il Famalicao registrato come vittoria nonostante si sia concluso 0-0. L'ultima partita si è chiusa con una sconfitta per 3-0 contro il Freiburg, anche se il successo per 1-2 contro il Fulham ottenuto in precedenza nel precampionato aveva offerto segnali più positivi. Il Palace ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a maggio 2026, quando Crystal Palace ed Everton pareggiarono 2-2 al Selhurst Park in Premier League. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, l'Everton ha vinto tre volte, con una vittoria del Palace e un pareggio. L'Everton ha segnato nove gol in queste cinque partite, mentre il Palace ne ha realizzati sette.