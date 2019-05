Europei Under 21 2019 in Italia: stadi e partite

Europei Under 21 2019: le città italiane che ospiteranno la competizione e l'assegnazione delle partite.

Dal 16 al 30 giugno 2019 l' ospiterà gli Europei Under 21: 19 partite in due settimane per incoronare la miglior nazionale del continente a livello giovanile.

Per l'evento sono state scelte sei città ospitanti: cinque in Italia e una a San Marino. Di seguito l'elenco completo e l'assegnazione delle partite.

BOLOGNA | CESENA | REGGIO EMILIA | SERRAVALLE | TRIESTE | UDINE

BOLOGNA - STADIO RENATO DALL'ARA

16 giugno, 21:00 - Italia-

19 giugno, 21:00 - Italia-

22 giugno, 21:00 - Spagna-Polonia

27 giugno, 18:00 - Semifinale

CESENA - STADIO DINO MANUZZI

18 giugno, 21:00 - -

21 giugno, 18:30 - Inghilterra-Romania

24 giugno, 21:00 - Francia-Romania

REGGIO EMILIA - MAPEI STADIUM

16 giugno, 18:30 - Polonia-

19 giugno, 18:30 - Spagna-Belgio

22 giugno, 21:00 - Belgio-Italia

27 giugno, 21:00 - Semifinale

SERRAVALLE - SAN MARINO STADIUM

18 giugno, 18:30 - Romania-

21 giugno, 21:00 - Francia-Croazia

24 giugno, 21:00 - Croazia-Inghilterra

TRIESTE - STADIO NEREO ROCCO

17 giugno, 18:30 - -

20 giugno, 21:00 - -Serbia

23 giugno, 21:00 - -Serbia

UDINE - DACIA ARENA

17 giugno, 21:00 - Germania-Danimarca

20 giugno, 18:30 - Danimarca-Austria

23 giugno, 21:00 - Austria-Germania

30 giugno, 21:00 - Finale