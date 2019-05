Europei Under 21 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sugli Europei Under 21 2019: tabellone, calendario, risultati e sedi delle partite.

Gli Europei Under 21 2019 si svolgeranno in , dal 16 al 30 giugno. L'Italia, da paese ospitante, sarà naturalmente rappresentata anche dalla Nazionale. Gli azzurrini, sotto la guida di Gigi Di Biagio, si presenteranno all'appuntamento continentale con un gruppo ricco di talento e speranze.

Come da tradizione, gli Europei Under 21 vedranno in campo il futuro del grande calcio e anticiperanno in qualche modo equilibri e rapporti di forza dei prossimi anni. Oltre all'Italia saranno presenti altre grandi nazionali, dalla alla , dall' alla campione in carica.

Le partite si giocheranno in sei città: , Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e Serravalle (San Marino).

Italia Spagna Francia Inghilterra Germania Romania

Il ct Gigi Di Biagio non ha ancora comunicato la lista dei 23 convocati per l'Europeo Under 21. La scadenza per la consegna della lista dei convocati è fissata per il 6 giugno.

Le 12 squadre partecipanti sono state suddivise in tre gironi. Al termine della fase a gironi avanzeranno solo quattro squadre: le prime classificate di ogni raggruppamento più la migliore seconda (che in semifinale non potrà incrociare la prima classificata del suo girone).

Per semifinali e finale, partite in gara secca con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Gli Europei Under 21 2019 sono un'esclusiva Rai. La di stato si è aggiudicata i diritti di trasmissione della manifestazione continentale e trasmetterà tutti gli incontri previsti dal programma, dalla fase a gironi fino alla finale. Le partite andranno in onda, oltre che sui canali Rai principali, anche su RaiSport, e saranno disponibili in tramite il sito ufficiale della Rai e l'app RaiPlay.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 16 giu 18:30 Polonia-Belgio - 16 giu 21:00 Italia-Spagna - 19 giu 18:30 Spagna-Belgio - 19 giu 21:00 Italia-Polonia - 22 giu 21:00 Belgio-Italia - 22 giu 21:00 Spagna-Polonia -

CLASSIFICA: Belgio, Italia, Polonia, Spagna 0.

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 17 giu 18:30 Serbia-Austria - 17 giu 21:00 Germania-Danimarca - 20 giu 18:30 Danimarca-Austria - 20 giu 21:00 Germania-Serbia - 23 giu 21:00 Austria-Germania - 23 giu 21:00 Danimarca-Serbia -

CLASSIFICA: Austria, Danimarca, Germania, Serbia 0.

GRUPPO C

DATA ORA PARTITA 18 giu 18:30 Romania-Croazia - 18 giu 21:00 Inghilterra-Francia - 21 giu 18:30 Inghilterra-Romania - 21 giu 21:00 Francia-Croazia - 24 giu 21:00 Croazia-Inghilterra - 24 giu 21:00 Francia-Romania -

CLASSIFICA: Croazia, Francia, Inghilterra, Romania 0.

DATA ORA PARTITA 27 giu 18:00 Prima A-Seconda B/C o Prima C - 27 giu 21:00 Prima B-Seconda A o Prima C -

DATA ORA PARTITA 30 giu 21:00 Finale -