Europa League, risultati 6ª giornata - Arsenal qualificato

Tutti i risultati dell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League: qualificate Copenaghen, Malmoe, Getafe, Arsenal, Cluj ed Eintracht.

Si chiude oggi la fase a gironi di e di conseguenza arrivano gli ultimi verdetti: dopo le partite delle 18.55 accedono ai sedicesimi Copenaghen, Malmoe, , Cluj, ed Eintrach Francoforte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai Gunners basta il pareggio di Liegi per restare davanti all' , rimontato dal Vitoria Guimaraes e che nel finale rischia la clamorosa eliminazione.

Il Copenaghen viene sconfitto dal Malmoe ma si qualifica come secondo grazie al pareggio della contro il Lugano. Il Getafe vince contro il Krasnodar e passa come secondo.

Niente da fare invece per la che perde a , ma a cui non sarebbe bastata neppure una vittoria a causa del successo ottenuto in casa dal Cluj contro il già qualificato. Il LASK travolge lo e passa come primo, portoghesi qualificati da secondi.

EUROPA LEAGUE, 6ª GIORNATA

GIRONE A

APOEL-SIVIGLIA 1-0 [61' Savic]

QARABAG-DUDELANGE 1-1 [63' Bougrine (D), 91' Gueye (Q)]

GIRONE B

COPENAGHEN-MALMOE 0-1 [77' Traustason]

DINAMO KIEV-LUGANO 1-1 [45' Aratore (L), 94' Tsygankov (D)]

GIRONE C

BASILEA-TRABZONSPOR 2-0 [22' Widmer, 72' Stocker]

GETAFE-KRASNODAR 3-0 [76' Cabrera, 79' Molina, 86' Kenedy]

GIRONE D

EINDHOVEN-ROSENBORG 1-1 [22' Helland (R), 63' Ihattaren (P)]

LASK-SPORTING 3-0 [23' Trauner, 38' rig. Klauss, 93' Raguz]

GIRONE E

CLUJ-CELTIC 2-0 [49' Burca, 70' Djokovic]

RENNES-LAZIO 2-0 [31' e 87' Gnagnon]

GIRONE F

EINTRACHT-VITORIA GUIMARAES 2-3 [8' Rochinha (V), 31' da Costa, 38' Kamada (E), 85' Elmusrati, 87' Edwards (V)]

STANDARD LIEGI-ARSENAL 2-2 [47' Bastien, 69' Amallah (S), 78' Lacazette, 81' Saka (A)]

GIRONE G

RANGERS-YOUNG BOYS [ore 21]

PORTO-FEYEENORD [ore 21]

GIRONE H

ESPANYOL-CKSA MOSCA [ore 21]

LUDOGORETS-FERENCVAROS [ore 21]

GIRONE I

GENT-OLEKSANDRIYA [ore 21]

WOLFSBURG-SAINT ETIENNE [ore 21]

GIRONE J

BORUSSIA M'GLADBACH -ISTANBUL BASAKSEHIR [ore 21]

ROMA-WOLFSBERGER [ore 21]

GIRONE K

SLOVAN BRATISLAVA-BRAGA [ore 21]

WOLVERHAMPTON-BESIKTAS [ore 21]

L'articolo prosegue qui sotto

GIRONE L

MANCHESTER UNITED-AZ ALKMAAR [ore 21]

PARTIZAN-ASTANA [ore 21]