Euro 2020, il possibile girone dell'Italia

Il possibile girone dell'Italia a Euro 2020: Azzurri in prima fascia, da evitare i pericoli Francia e Portogallo.

Alle ore 18 a Bucarest si terrà il sorteggio della fase a gironi di , con l' già sicura di essere nel Gruppo A.

Gli Azzurri sono testa di serie e sono stati inseriti in prima fascia grazie all'ottimo rendimenti nelle qualificazioni.

Per stabilire le fasce, infatti, si è tenuto conto del piazzamento e dei punti ottenuti nel corso delle qualificazioni e non basandosi sul Ranking come accaduto in passato per altre competizioni.

Con questa formula è stato dunque possibile che squadre come e si trovino rispettivamente in seconda e terza fascia, rappresentando così il pericolo numero uno per l'Italia.

FASCE SORTEGGIO EURO 2020

PRIMA FASCIA : , Italia, , , ,

: , Italia, , , , SECONDA FASCIA : Francia, , , , ,

: Francia, , , , , TERZA FASCIA : Portogallo, , , , ,

: Portogallo, , , , , QUARTA FASCIA: , Finlandia, Vincitrice playoff Lega A, Vincintrice playoff Lega B, Vincitrice playoff Lega C, Vincitrice playoff Lega D

POSSIBILE GIRONE ITALIA EURO 2020

Seguendo il regolamento di Euro 2020, con le nazionali organizzatrici qualificate già assegnate al girone nel quale giocheranno in casa, è questo lo scenario che si prospetta per l'Italia.

La Francia è lo spauracchio della seconda fascia e non è paese organizzatore, avendo già ospitato Euro 2016. Il Portogallo non è stato invece selezionato tra i paesi ospitanti ed è sicuramente l'avversario da evitare in terza fascia.

Per quanto riguarda la quarta fascia sono soltanto due le soluzioni possibili: Finlandia o Galles. Questo perché le squadre che si qualificheranno tramite i playoff verranno automaticamente assegnate ad altri gironi, come spiegato qui.

Le combinazioni possibili sono dunque le seguenti:

ITALIA

FRANCIA/POLONIA/SVIZZERA/CROAZIA

PORTOGALLO/TURCHIA/AUSTRIA/SVEZIA/REPUBBLICA CECA

FINLANDIA/GALLES

Il girone di ferro:

ITALIA

FRANCIA

PORTOGALLO

GALLES

Il girone più abbordabile: