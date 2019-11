Sorteggio Euro 2020: fasce, regole e come funziona

Come funziona il sorteggio della fase a gironi di Euro 2020: fasce e regolamento.

Sabato 30 novembre a Bucarest si terrà il sorteggio della fase a gironi di , che inizierà ufficialmente il prossimo 12 giugno con l' che disputerà la gara inaugurale.

Le 24 nazionali qualificate verrano divise in sei gruppi da quattro squadre, ognuna delle quali proveniente da una delle fasce già stabilite.

Di seguito vi spiegheremo nel dettaglio il meccanismo di composizione delle fasce e le regole del sorteggio.

FASCE SORTEGGIO EURO 2020

Per la prima volta in una competizione internazionale, le fasce del sorteggio sono determinate da quello che è stato il rendimento delle nazionali durante le qualificazioni e non in base al ranking FIFA o UEFA.

I criteri utilizzati nello specifico sono:

posizione finale del girone

punti

differenza reti

goal segnati

goal segnati fuori casa

numero di vittorie

numero di vittorie in trasferta

minor numero di punti per sanzioni disciplinari (3 punti per espulsione o doppia ammonizione, 1 punto per ammonizione per giocatore in una singola partita)

posizione nella classifica generale della UEFA .

L'Italia è stata la seconda miglior squadra delle qualificazioni dopo il e per questo motivo è stata inserita in prima fascia. Spiegato dunque il perché nazionali come la campione dl Mondo e il campione d'Europa sono state inserite rispettivamente in seconda e terza fascia.

Prima fascia : Belgio, Italia, , , ,

: Belgio, Italia, , , , Seconda fascia : Francia, , , , ,

: Francia, , , , , Terza fascia : Portogallo, , , , ,

: Portogallo, , , , , Quarta fascia: , Finlandia, Vincitrice playoff Lega A, Vincintrice playoff Lega B, Vincitrice playoff Lega C, Vincitrice playoff Lega D

SORTEGGIO EURO 2020, COME FUNZIONA

Le nazionali organizzatrici qualificate sono state già assegnate al girone che le vedrà impegnate in casa. Dunque Italia nel Gruppo A, Danimarca e Russia nel Gruppo B, Olanda nel Gruppo C, Inghilterra nel Gruppo D, Spagna nel Gruppo E e Germania nel Gruppo F.

L'Ucraina è stata già inserita nel Gruppo C perché non può essere sorteggiata con la Russia o con le altre nazionali organizzatrici di prima fascia. Di conseguenza il Belgio è stato assegnato al Gruppo B.

Le quattro squadre che si qualificheranno tramite i playoff in programma a marzo saranno inserite tutte in quarta fascia. Tra queste ci sono anche , Ungheria, e Romania, che essendo paesi ospitanti verrano automaticamente assegnate al girone che le vedrà impegnate in casa qualora dovessero qualificarsi.

Nello specifico, l'Irlanda finirebbe nel Gruppo E con la Spagna, la Scozia nel Gruppo D con l'Inghilterra, la Romania nel Gruppo C con Ucraina e Olanda, l'Ungheria nel Gruppo F con la Germania. Qualora una o più nazionali organizzatrici non si dovessero qualificare, il loro posto nel rispettivo girone verrà preso dalla vincitrice della lega playoff alla quale hanno preso parte.

REGOLE SORTEGGIO EURO 2020

La composizione dei gironi è inevitabilmente influenzata dalle nazionali organizzatrici. Ogni girone sarà composto da quattro squadre (con una o massimo due nazionali ospitanti) provenienti da ognuna delle quattro fasce.

Di seguito alcune restrizioni:

La vincitrice del playoff di Lega D o A sarà inserita nel Gruppo C in quarta fascia

La vincitrice del playoff di Lega C sarà inserita nel Gruppo D in quarta fascia

La vincitrice del playoff di Lega B sarà inserita nel Gruppo E in quarta fascia

La vincitrice del playoff di Lega A o D sarà inserita nel Gruppo F in quarta fascia

Per il resto il sorteggio sarà praticamente integrale. Francia e Portogallo (inserite in seconda e terza fascia) non sono tra le nazionali organizzatrici e potrebbero per esempio finire entrambe nel girone dell'Italia, che oltre ad essere testa di serie è anche paese ospitante.