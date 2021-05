Euro 2020, i convocati della Germania: tornano Hummels e Müller, fuori Draxler

Joachim Löw ha diramato la lista dei convocati della Germania per Euro 2020: Hummels e Müller tornano dopo 2 anni e mezzo, c'è il classe 2003 Musiala.

Il calcio d'inizio di Euro 2020 si avvicina e a poco a poco si conoscono le liste dei convocati delle varie nazionali partecipanti: ora è il turno della Germania, a caccia di riscatto dopo la delusione dei Mondiali russi.

Il ct Joachim Löw ha comunicato la lista dei magnifici 26 che prenderanno parte al girone di ferro comprendente anche Portogallo, Francia e Ungheria.

Portieri: Leno, Neuer, Trapp;

Difensori: Ginter, Gosens, Günter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rüdiger, Süle;

Centrocampisti: Emre Can, Goretzka, Gündoğan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus;

Attaccanti: Gnabry, Havertz, Müller, Sané, Volland, Werner.

Spiccano i ritorni di Hummels e Müller dopo due anni e mezzo di assenza, presenti anche il classe 2003 Musiala (che conta appena due presenze in Nazionale maggiore) e l'atalantino Gosens. Tra gli attaccanti figura anche Sané, non convocato in occasione dei Mondiali 2018.

Assenti Ter Stegen e Reus (forfait annunciato dagli stessi giocatori), Draxler e Boateng, quest'ultimo fuori dal giro da ormai quasi tre anni.