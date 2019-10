Magic moment per gli Esposito: goal del fratello di Sebastiano in Cosenza-Chievo

Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 della SPAL in prestito al Chievo e fratello dell'interista Sebastiano, in goal a Cosenza.

Dopo l'esordio da sogno di Sebastiano in - , la famiglia Esposito continua a vivere il suo momento magico: Salvatore, fratello del gioiellino nerazzurro, è infatti andato a segno in -.

Classe 2000, Salvatore Esposito è un centrocampista di proprietà della che in questa stagione giocherà in prestito con la maglia della formazione clivense: ebbene, il fratello di Sebastiano ha sbloccato le marcature nel match di Serie B contro i calabresi indovinando una splendida punizione all'incrocio.

Il tutto a distanza di soli 3 giorni da quanto vissuto da Sebastiano Esposito, attaccante 2002 che si sta mettendo in luce grazie alla gestione Conte - prima in precampionato e mercoledì in Inter-Borussia - capace di procurarsi un rigore in Champions al debutto.

Salvatore Esposito, dal canto suo, sta ricevendo la fiducia di Marcolini e fin qui ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa .