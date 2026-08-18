Espanyol-Real Madrid, anteprima della Liga: tutto quello che c’è da sapere

Espanyol-Real Madrid: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 2 22 ago 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

Getty Images

Il palcoscenico catalano: slancio iniziale messo alla prova a Barcellona

Il RCD Espanyol ospita il Real Madrid, gigante del calcio spagnolo, all'RCDE Stadium per una sfida di alto profilo della 2ª giornata della Liga. Dopo una prestazione d'esordio di grande impatto, i Periquitos cercheranno di sfruttare il caloroso sostegno del pubblico di casa e capitalizzare lo slancio di inizio stagione. Per il Real Madrid, questo viaggio in Catalogna rappresenta il primo vero test esterno ufficiale in patria della stagione, con la conquista dei tre punti che resta essenziale per dare il ritmo alla corsa in vetta alla classifica.

I Periquitos volano alto dopo il trionfo della prima giornata

L'Espanyol arriva alla sfida di sabato pieno di fiducia dopo il netto 3-0 sul Levante nella giornata inaugurale. L'attaccante Roberto Fernández si è preso la scena con una doppietta letale nel primo tempo, prima che Tyrhys Dolan firmasse il terzo gol nel finale per chiudere il risultato. Quella vittoria ha coronato un'estate intensa in cui l'Espanyol ha affinato la propria rosa attraverso amichevoli estive contro avversarie del panorama europeo, compresi pareggi ricchi di gol contro Burnley e Middlesbrough.

Getty Images

Il tour di preparazione senza sconfitte del Real Madrid in Europa

Il Real Madrid arriva a Barcellona forte di un precampionato chiuso senza sconfitte. I Blancos hanno aperto agosto con un 2-2 contro la Fiorentina, prima di battere Ferencváros e Deportivo La Coruña. Hanno poi completato la preparazione competitiva il 16 agosto in modo convincente, travolgendo la squadra di Bundesliga FC Schalke 04 con un successo esterno per 3-0, così da presentare una rosa pienamente pronta per la Liga.

Precedenti: doppietta di Vinícius e dominio del Real Madrid

Le sfide tra Real Madrid ed Espanyol hanno storicamente premiato la squadra della capitale, anche se le partite all'RCDE Stadium sono costantemente caratterizzate da battaglie fisiche intense. Nel loro più recente confronto di campionato, nel maggio 2026, il Real Madrid ha conquistato una vittoria per 2-0 sul campo dell'Espanyol grazie a una doppietta nella ripresa di Vinícius Júnior. Questa volta l'Espanyol sarà desideroso di cambiare il copione, affidandosi alla propria solida organizzazione difensiva e a transizioni rapide per spezzare il possesso del Madrid.

Probabili formazioni

Espanyol: Marko Dmitrović; Rubén Sánchez, Jorrel Hato, Leandro Cabrera, Omar El Hilali; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Rubén Sánchez

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez dovrà fare a meno di Javier Puado, Kike Garcia ed Edu Exposito per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalifiche per la squadra di casa e non è stata fornita alcuna probabile formazione confermata. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio con l'evolversi della situazione.

L'allenatore del Real Madrid Jose Mourinho deve fare i conti con una lista di assenti più lunga, con Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche per gli ospiti e non è stato presentato alcun undici iniziale previsto e confermato in vista della partita.

Forma

Negli ultimi cinque risultati dell'Espanyol figurano una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'impegno competitivo più recente è stato il successo interno per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, che ha garantito un avvio positivo alla stagione di campionato. In precampionato, prima di quel risultato, ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough ed è stato fermato sul 2-2 dal Burnley.

Le ultime cinque partite del Real Madrid hanno prodotto quattro vittorie e un pareggio. La squadra ha chiuso il precampionato con un 3-0 sullo Schalke 04 il 16 agosto, dopo l'1-0 sul Deportivo de A Coruna del 12 agosto e il successo per 1-2 contro il Ferencvaros dell'8 agosto. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati nel 2-2 con la Fiorentina. Il Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite, con l'attacco che ha mostrato continuità per tutto il periodo di preparazione.

Bilancio dei precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è chiuso sullo 0-2 per il Real Madrid all'RCDE Stadium in Liga il 3 maggio 2026. Prima di allora, il Real Madrid aveva vinto 2-0 in casa contro l'Espanyol nel settembre 2025, anche se l'Espanyol aveva ottenuto un successo per 1-0 all'RCDE Stadium nel febbraio 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, il Real Madrid ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una dell'Espanyol, con una partita anch'essa andata all'Espanyol. Il risultato più netto di questa serie è stato il 4-1 del Real Madrid nel settembre 2024.