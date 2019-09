L’esordio di Balotelli col Brescia si avvicina: nel mirino c’è la Juventus

Contro l’Udinese Balotelli finirà di scontare la squalifica e sarà finalmente a disposizione di Corini: possibile debutto in Brescia-Juventus.

A cresce spasmodica l’attesa per Mario Balotelli: domenica, è bastata la sua presenza in tribuna per scaldare il pubblico del Rigamonti. Ma adesso il momento più atteso dai tifosi della Leonessa dopo il mercato estivo è sempre più vicino: sabato contro l’ l’attaccante della Nazionale sconterà definitivamente la sua squalifica e sarà finalmente abile e arruolabile.

Nel corso di queste settimane in cui non poteva giocare, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', Balotelli si è comunque allenato con grande impegno con il resto della squadra, al netto di una lieve forma influenzale che ne ha compromesso la presenza nell’allenamento di lunedì. Balo ha dimostrato a Corini grande voglia di fare bene e di ritornare in campo a fare quello che gli riesce

meglio.

Sempre più probabile è il suo ritorno a calcare un palco italiano, dopo 3 anni dall’ultimo atto, che per uno scherzo del destino è stato contro la nella finale di Coppa , quando vestiva la maglia del , il 21 maggio 2016. Proprio la Juventus è la prima avversaria contro cui sarebbe arruolabile Mario Balotelli, che Martedì 24 Settembre potrebbe far vibrare i suoi tifosi, e questa volta con la sua presenza in campo.

Sarà decisiva questa settimana che precede la partita con i campioni d’Italia in carica, in cui Balotelli dovrà dimostrare ad allenatore e compagni di essere pronto fisicamente per dare il suo contributo alla causa. Tic toc, l’ora di Balo nel suo Brescia sta per scoccare.