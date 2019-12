Emerson: "Giocherò nel Barcellona". E il Betis non la prende bene

Emerson, del Betis ma riacquistabile dal Barcellona, compare in prima pagina con una sciarpa azulgrana. Il tecnico Rubi: "Peccato di gioventù".

"Giocherò nel ". Un sogno. E una dichiarazione che non sempre più essere considerata innocente. Specialmente se, come nel caso di Emerson de Souza, buona parte del tuo destino calcistico risiede proprio nelle mani del club catalano.

Emerson è il terzino brasiliano del Betis, ha 20 anni e la maglia del Barcellona non l'ha mai vestita. Gli azulgrana lo hanno preso dall'Atletico Mineiro in collaborazione con il club andaluso, a cui lo hanno prima prestato (a gennaio) e poi ceduto a titolo definitivo (in estate). Riservandosi però il classico diritto di recompra fino al 2021, a 6 milioni di euro più una quantità addizionale.

La speranza di Emerson, ovvio, è quella di poter un giorno tornare al Barcellona. Questa volta per rimanervi. Ed è quel che il brasiliano ha candidamente ammesso in un'intervista al 'Mundo Deportivo', che in prima pagina ha sparato la sua foto con la maglia del Betis e una sciarpa azulgrana. Con tre semplici parole:

"Giocherò nel Barcellona".

E il Betis? Non l'ha presa benissimo. E a farlo capire è stato il tecnico Rubi, che nella conferenza stampa di presentazione del match di in programma domani contro l' Bilbao ha affrontato anche questo argomento: