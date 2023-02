Elon Musk vuole il Manchester United: il secondo uomo più ricco al mondo punta i Red Devils

Il proprietario di Twitter, ammistratore delegato di Tesla e SpaceX starebbe monitorando la possibile acquisizione del club britannico.

Ci sarebbe anche Elon Musk tra i possibili acquirenti del Manchester United. Il secondo uomo più ricco del mondo sarebbe in lizza per prelevare la società britannica, attualmente di proprietà di quei Glazers che hanno però messo in vendita uno dei club più importanti della Premier e dell'intero panorama calcistico internazionale.

Secondo il Daily Mail, infatti, Musk stia seguendo con grande interesse ed entusiasmo la situazione attorno al Manchester United, pronto a mettere le mani anche sul calcio, dopo aver acquisito Twitter nel corso del 2022.

Secondo Forbes, che ogni anno stila la classifica delle persone più ricche del pianeta, Musk aveva eguali nella primavera del 2022: secondo le stime del suo patrimonio netto operate dallla celeberrima rivista di economia, il miliardario statunitense possedeva circa 219 miliardi di dollari, con circa 68 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente.

Alla fine dello scorso anno Musk è stato superato dal francese Bernard Arnault, CEO di VMH, multinazionale transalpina che possiede marchi come Dior, Bulgari, Fendi, Tiffany e Louis Vitton. L'attuale patrimonio dell'imprenditore americano è invece attualmente di 185 miliardi di dollari.

La famiglia Glazer ha fissato la scadenza per le offerte al 17 febbraio, dunque imminente. Diversi gruppi e miliardari hanno stipulato accordi di riservatezza che consentono loro di accedere alla "data room" delle informazioni relative a una potenziale acquisizione dello United. Tra questi anche Musk: per 5 miliardi di euro.

Gruppi provenienti dall'Arabia Saudita e dall'America sono tra quelli che si dice siano interessati all'acquisizione del Manchester United, compreso l'emiro del Qatar Al-Thani, già proprietario del PSG. In questo caso però la regola UEFA che vieta a due club con la stessa proprietà di affrontarsi, rappresenterebbe un grosso ostacolo.

I tifosi del Manchester United sperano sia Musk a prelevare il club, considerando che nell'agosto del 2022, a margine delle proteste contro i Glazer, aveva scherzato evidenziando come fosse in procinto di acquistare la società britannica.

Il 51enne proprietario di Tesla e SpaceX, nato in Sudafrica, aveva sconvolto il mondo dei tifosi Reds anche in un'altra occasione, quando evidenziò che la sua squadra preferita da bambino era proprio il Manchester United.

Le dichiarazioni scherzose sui social di un anno fa potrebbero non essere più tali. Con pochi giorni a disposizione degli acquirenti per prelevare il Manchester United, il nome di Elon Musk sembra ora più reale che mai. In attesa di capire chi avrà la meglio per il nuovo corso Red Devils.