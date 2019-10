Caos nell'Egitto: fascia proposta a Salah, l'attuale capitano si rifiuta

La federazione e il c.t vorrebbero riavvicinare Salah donandogli la fascia, ma Fahti non ha nessuna intenzione di lasciarla.

Caos nello spogliatoio dell' dopo la decisione della federazione di cambiare il possessore della fascia da capitano. Tutto questo, a causa dei dubbi di Mohamed Salah nei confronti della federazione. Quest'ultima, con il c.t Hossam El Badry in prima linea, ha deciso di riavvicinare il proprio giocatore simbolo affidandogli la fascia, portando però Ahmed Fathi a storcere il naso.

Grandi polemiche in territorio egiziano in questi giorni, visto e considerando che l'attuale capitano della Nazionale nord-africana non ha nessuna intenzione di abbandonare la fascia donandola a Salah. Quest'ultimo aveva come noto espresso dubbi riguardo le votazioni per il The Best da parte dei propri connazionali, portando la federazione a cercare di riavvicinarlo con la fascia sul braccio.

Fahti però è ampiamente deluso da questa decisione, come evidenziato dall'agente:

"Sì, a Fathi è stato chiesto di consegnare la fascia di capitano a Mohamed Salah. E' rimasto sorpreso da questa richiesta e l'ha respinta. Penso che non continuerà con la nazionale se la fascia verrà tolta".

La federazione vorrebbe assegnare la fascia da capitano non solo per quanto affermato, non direttamente, da Salah, ma proprio per avere come possessore il giocatore più rappresentativo. Per molti tifosi, giocatori e addetti ai lavori però questa dovrebbe rimanere a Fahti, affidabile e mai polemico difensore dell’Al-Ahly.

Fahti non si è comunque certo scagliato con l'amico e compagno Salah, come confermato dal procuratore:

"Il mio pensiero personale è che Salah stesso rifiuterà di prendere la fascia da capitano da Fathi".

In caso contrario, lo spogliatoio dell'Egitto rischierebbe di spezzarsi a metà, cosa che porterebbe la Nazionale ad avere problemi in vista della prossima Coppa d'Africa. Dovrà essere Salah a chiudere la questione o ad alimentare le polemiche nei prossimi impegni. Milioni di persone attendo con impazienza.