Dove vedere Villarreal-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal-Napoli è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Villarreal-Napoli: martedì 12 ottobre ore 21

L'Estadio de la Ceramica ospita la sfida di Champions League tra il Villarreal di Inigo Perez e il Napoli di Massimiliano Allegri, due squadre che arrivano all'appuntamento europeo con umori e situazioni molto diverse.

I padroni di casa vengono da una settimana difficile. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in Liga ha lasciato il segno, con il Sottomarino Giallo che ha faticato a trovare varchi contro un blocco difensivo ben organizzato nonostante il predominio nel possesso palla.

Il Napoli, invece, si presenta con il vento in poppa dopo il netto 3-0 rifilato al Frosinone in Serie A. Allegri ha trovato continuità di risultati, e la presenza di Kevin De Bruyne in cabina di regia ha fatto la differenza nella manovra partenopea.

In Champions League, le due squadre hanno entrambe perso alla prima giornata, il che rende questo confronto particolarmente importante in ottica qualificazione. Tre punti potrebbero cambiare sensibilmente la prospettiva europea di entrambe.

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Formazioni

Il Villarreal di Inigo Perez si affida a un undici probabile con Peter Gulacsi, Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona, Juan Foyth, Santi Comesana, Pape Gueye, Nathan Saliba, Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro. Out Tajon Buchanan e Nicolas Pepe per infortunio.

In casa Napoli, Allegri deve fare i conti con una lunga lista di assenti: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno sono tutti indisponibili. Il probabile undici vede Alex Meret in porta, con una difesa composta da Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka formano la coppia di centrocampo, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres alle spalle di Rasmus Hoejlund.

Stato di forma

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è la vittoria per 3-1 contro il Levante in Liga, ma la squadra di Perez ha poi perso contro il Real 1-0 nell'ultimo match e in UEFA Champions League aveva perso 3-2 contro il Borussia Dortmund.

Il Napoli presenta un andamento più equilibrato: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Gli azzurri arrivano da tre risultati utili consecutivi dopo le sconfitte contro Arsenal in Champions League e l'Inter in Serie A. Il 3-0 al Frosinone è il risultato più recente e più convincente, preceduto dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e dalla vittoria di misura per 1-0 sul Bologna.

Precedenti

L'incrocio più recente tra le due squadre risale a dicembre 2022, in un'amichevole vinta dal Villarreal per 3-2 con il Napoli ospite. Guardando ai precedenti ufficiali, le due squadre si sono affrontate in Europa League nel 2016 e in Champions League nel 2011: in quell'edizione della massima competizione europea, fu il Napoli a imporsi in entrambe le sfide, vincendo 2-0 sia all'andata che al ritorno. Il bilancio complessivo degli ultimi cinque precedenti sorride leggermente al Napoli, che ha dimostrato di saper gestire bene le sfide contro il club spagnolo nelle competizioni europee.

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