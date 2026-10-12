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Champions League
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Villarreal-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Villarreal e Napoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Estadio de la Ceramica

Villarreal-Napoli è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Villarreal-Napoli: martedì 12 ottobre ore 21

L'Estadio de la Ceramica ospita la sfida di Champions League tra il Villarreal di Inigo Perez e il Napoli di Massimiliano Allegri, due squadre che arrivano all'appuntamento europeo con umori e situazioni molto diverse.

I padroni di casa vengono da una settimana difficile. La sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in Liga ha lasciato il segno, con il Sottomarino Giallo che ha faticato a trovare varchi contro un blocco difensivo ben organizzato nonostante il predominio nel possesso palla.

Il Napoli, invece, si presenta con il vento in poppa dopo il netto 3-0 rifilato al Frosinone in Serie A. Allegri ha trovato continuità di risultati, e la presenza di Kevin De Bruyne in cabina di regia ha fatto la differenza nella manovra partenopea.

In Champions League, le due squadre hanno entrambe perso alla prima giornata, il che rende questo confronto particolarmente importante in ottica qualificazione. Tre punti potrebbero cambiare sensibilmente la prospettiva europea di entrambe.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Villarreal-Napoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Villarreal - Napoli

4-3-3
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
4-2-3-1
P. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaS. CardonaS. CardonaJ. FoythJ. FoythS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeA. MoleiroA. MoleiroA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaDavid NeresDavid NeresR. HoejlundR. Hoejlund
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Villarreal

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • I. Perez
  • M. Allegri

Il Villarreal di Inigo Perez si affida a un undici probabile con Peter Gulacsi, Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona, Juan Foyth, Santi Comesana, Pape Gueye, Nathan Saliba, Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro. Out Tajon Buchanan e Nicolas Pepe per infortunio.

In casa Napoli, Allegri deve fare i conti con una lunga lista di assenti: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno sono tutti indisponibili. Il probabile undici vede Alex Meret in porta, con una difesa composta da Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka formano la coppia di centrocampo, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres alle spalle di Rasmus Hoejlund.

Stato di forma

VIL

VIL - Forma

BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
S1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
NAP

NAP - Forma

INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
FRC
V3-0
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è la vittoria per 3-1 contro il Levante in Liga, ma la squadra di Perez ha poi perso contro il Real 1-0 nell'ultimo match e in UEFA Champions League aveva perso 3-2 contro il Borussia Dortmund.

Il Napoli presenta un andamento più equilibrato: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Gli azzurri arrivano da tre risultati utili consecutivi dopo le sconfitte contro Arsenal in Champions League e l'Inter in Serie A. Il 3-0 al Frosinone è il risultato più recente e più convincente, preceduto dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e dalla vittoria di misura per 1-0 sul Bologna.

Precedenti

Testa a testa

VillarrealPareggioNapoli
2
1
2
Amichevoli dei club
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Champions League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incrocio più recente tra le due squadre risale a dicembre 2022, in un'amichevole vinta dal Villarreal per 3-2 con il Napoli ospite. Guardando ai precedenti ufficiali, le due squadre si sono affrontate in Europa League nel 2016 e in Champions League nel 2011: in quell'edizione della massima competizione europea, fu il Napoli a imporsi in entrambe le sfide, vincendo 2-0 sia all'andata che al ritorno. Il bilancio complessivo degli ultimi cinque precedenti sorride leggermente al Napoli, che ha dimostrato di saper gestire bene le sfide contro il club spagnolo nelle competizioni europee.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


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