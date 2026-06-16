Coppa del Mondo - Mondiali - Girone K Mexico City Stadium

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Uzbekistan-Colombia: data e orario

L'Uzbekistan fa il suo debutto assoluto in una Coppa del Mondo affrontando la Colombia all'Estadio Azteca di Città del Messico, in una partita valida per la prima giornata del Girone K. Una notte storica per i Lupi Bianchi, che scendono in campo per la prima volta nella competizione più importante del pianeta.

Fabio Cannavaro guida una selezione uzbeka costruita attorno a qualità tecniche genuine. Eldor Shomurodov è il riferimento offensivo, mentre Abbosbek Fayzullayev porta creatività e imprevedibilità sulla trequarti. Il percorso di qualificazione è stato notevole: l'Uzbekistan ha perso una sola partita nelle sedici gare del girone asiatico.

Dall'altra parte, la Colombia si presenta come la favorita del gruppo. Nestor Lorenzo dispone di una rosa ricca di talento, con James Rodriguez che ha già dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla candidatura di Luis Diaz per il Pallone d'Oro. Il numero 10 colombiano e l'ala del Liverpool formano una coppia offensiva tra le più pericolose del torneo.

Los Cafeteros arrivano al Mondiale forti di una striscia di risultati positivi nelle qualificazioni sudamericane e con la consapevolezza di poter puntare in alto. La squadra di Lorenzo è guidata da giocatori di esperienza internazionale, come Davinson Sanchez, Jefferson Lerma e il sempre presente Richard Rios a centrocampo.

L'Estadio Azteca, che ospita il suo terzo Mondiale dopo le edizioni del 1970 e del 1986, è stato ristrutturato per l'occasione e accoglierà circa 83.000 spettatori. La cornice sarà quella di un grande evento globale.

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Formazioni

Per l'Uzbekistan, Fabio Cannavaro dovrà fare a meno di Jaloliddin Masharipov, assente per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Utkir Yusupov in porta, con Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov e Farrukh Sayfiev in difesa. A centrocampo spazio a Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev e Otabek Shukurov, mentre Abbosbek Fayzullayev e Akmal Mozgovoy supporteranno Eldor Shomurodov in attacco.

La Colombia di Nestor Lorenzo non registra infortuni né squalifiche. Il portiere Camilo Vargas sarà protetto da Davinson Sanchez, Daniel Munoz, Johan Mojica e Jhon Lucumi. Richard Rios e Jefferson Lerma formeranno la cerniera di centrocampo, con James Rodriguez, Luis Diaz e Jhon Arias alle spalle di Luis Suarez. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 10 J. Masharipov Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Uzbekistan arriva alla partita con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Lupi Bianchi hanno perso 2-1 contro l'Olanda l'8 giugno, la sconfitta più recente, e 2-0 contro il Canada il 2 giugno. In precedenza avevano battuto il Venezuela con un netto 0-0 ai punti e il Gabon per 3-1, pareggiando 2-2 con la Cina. Complessivamente, nelle cinque partite hanno segnato 6 gol e ne hanno subiti 7.

La Colombia presenta un cammino più solido: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. I più recenti risultati positivi sono arrivati contro la Giordania, battuta 2-0 il 7 giugno, e il Costarica, sconfitto 3-1 il 1° giugno. Le due sconfitte sono arrivate contro la Francia (3-1) e la Croazia (2-1) a marzo. In totale, la squadra di Lorenzo ha segnato 9 gol e ne ha incassati 6 nelle ultime cinque partite.

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Classifica





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