Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

In Italia, USA vs Paraguay è trasmessa su DAZN. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono indicate qui sotto.

Come vedere USA-Paraguay con una VPN

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USA-Paraguay: data e orario

Gli Stati Uniti aprono la loro campagna mondiale venerdì 12 giugno contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, California, nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026. È la prima partita del Gruppo D per entrambe le squadre, e il peso di giocare in casa rende ogni errore ancora più costoso per la USMNT.

Mauricio Pochettino guida gli americani in questo torneo dopo mesi di preparazione intensiva. La squadra si è stabilita a Irvine, in Orange County, dove ha svolto i suoi allenamenti pre-torneo davanti a migliaia di tifosi entusiasti. L'atmosfera attorno al gruppo è carica di aspettative.

L'ultimo test prima del torneo non è andato bene: gli USA hanno perso 2-1 contro la Germania il 6 giugno, un risultato che ha sollevato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva. La vittoria per 3-2 contro il Senegal a fine maggio aveva però mostrato la capacità offensiva del gruppo.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro arriva a questo appuntamento dopo una qualificazione sudamericana solida, con soli 10 gol subiti in 18 partite. L'allenatore argentino, che ha già guidato l'Ecuador ai Mondiali del 2022, ha costruito una squadra organizzata e pericolosa in contropiede.

Giocatori come Gustavo Gómez, Miguel Almirón e Julio Enciso rappresentano il cuore di una selezione che torna al Mondiale dopo sedici anni di assenza. La Albirroja vuole dimostrare di meritare questo palcoscenico.

Nel Gruppo D, il Paraguay occupa attualmente la seconda posizione, mentre gli USA si trovano al quarto posto. Tre punti in questa partita potrebbero cambiare radicalmente le gerarchie del girone.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte americano, Mauricio Pochettino non ha comunicato ufficialmente la formazione titolare né ha reso noti indisponibili o squalificati. Le ultime informazioni saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Anche il Paraguay di Gustavo Alfaro non ha diffuso una formazione probabile ufficiale. Non risultano infortuni o squalifiche confermati dai dati disponibili. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 19 J. Enciso

Stato di forma

Gli USA hanno raccolto 2 vittorie, 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite in amichevole, segnando 11 gol e subendone 12. La sconfitta più recente è arrivata il 6 giugno contro la Germania per 2-1, mentre il risultato più positivo del periodo resta il 5-1 rifilato all'Uruguay nel novembre 2025. La squadra ha mostrato discontinuità difensiva, con il pesante 5-2 subito contro il Belgio a marzo che rimane una nota negativa.

Il Paraguay ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo impegno, il 5 giugno, si è concluso con una netta vittoria per 4-0 contro il Nicaragua. La sconfitta contro il Marocco per 1-2 a marzo rappresenta l'unico passo falso recente di rilievo. La Albirroja ha dimostrato concretezza e solidità nei risultati positivi.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 15 novembre 2025, quando gli USA si imposero per 2-1 in amichevole. Negli ultimi cinque precedenti disponibili, gli americani conducono con tre vittorie contro due successi paraguaiani. Il Paraguay ha vinto l'ultimo faccia a faccia in Copa America nel 2007 per 3-1, mentre gli USA hanno prevalso nelle due sfide più recenti, inclusa quella del 2016 in Copa America per 1-0.

Classifica





Nel Gruppo D dei Mondiali 2026, il Paraguay occupa la seconda posizione, mentre gli USA si trovano al quarto posto prima dell'inizio delle partite.





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