Dove vedere USA-Belgio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Il canale TV e le opzioni di streaming live per seguire USA vs Belgio sono indicati di seguito.

Come vedere USA-Belgio con una VPN

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USA-Belgio: data e orario

Gli Stati Uniti affrontano il Belgio negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 al Seattle Stadium, in una sfida che vale l'accesso ai quarti di finale del torneo.

Mauricio Pochettino porta in campo una squadra galvanizzata, trascinata dal sostegno del pubblico americano e da una qualificazione strappata con le unghie. La vittoria per 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina nei sedicesimi di finale è arrivata con dieci uomini in campo per oltre trenta minuti, ma ha confermato la solidità mentale di questo gruppo.

Il protagonista assoluto della vigilia è Folarin Balogun. L'attaccante del Monaco era squalificato dopo il rosso diretto rimediato contro la Bosnia, ma la FIFA ha sospeso la squalifica in via cautelare, permettendogli di scendere in campo. La decisione ha scatenato la reazione furiosa del Belgio: il ct Rudi Garcia ha parlato di uno scherzo di cattivo gusto, e la federazione belga ha annunciato l'intenzione di esplorare ogni possibile ricorso.

Il Belgio arriva a Seattle da capolista del Gruppo G e dopo aver superato il Senegal per 3-2 con un rigore di Youri Tielemans al 120° minuto.

Per sapere dove vedere la partita in TV e in streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni, continua a leggere.

Formazioni

Il probabile undici titolare degli USA prevede Freese in porta; Freeman, Richards, Ream e Robinson in difesa; Tillman, Adams e McKennie a centrocampo; con Dest, Balogun e Pulisic nel tridente offensivo.

Anche Rudi Garcia dispone di una rosa al completo. Il probabile undici del Belgio schiera Courtois tra i pali; Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper nella linea difensiva; Vanaken e Tielemans in mediana; Trossard, De Bruyne e Doku sulla trequarti; De Ketelaere come riferimento offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA arrivano all'appuntamento con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina del 2 luglio, ottenuto in dieci contro undici per oltre mezz'ora. In precedenza, gli americani avevano battuto l'Australia per 2-0 e il Paraguay per 4-1, subendo però una sconfitta per 3-2 contro la Turchia nel girone. Il 2-1 contro la Germania nell'ultima amichevole pre Mondiale completa il quadro delle ultime cinque partite disputate dagli ameriani. Complessivamente, nelle ultime cinque gare hanno segnato undici gol e ne hanno incassati sei.

Il Belgio presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte. L'ultima uscita è stata il sofferto 3-2 sul Senegal del 1° luglio, deciso ai supplementari. I Diavoli Rossi hanno anche travolto la Nuova Zelanda per 5-1 e la Tunisia per 5-0 in amichevole, con i pareggi contro Iran (0-0) ed Egitto (1-1) a completare questo quadro. In cinque partite hanno segnato quattordici reti e ne hanno concesse quattro.

Precedenti

L’ultimo precedente è un’amichevole di marzo 2026 ad Atlanta, vinta 5-2 dal Belgio. In generale in quattro precedenti il Belgio ha sempre vinto, realizzando 12 reti contro le 5 degli Stati Uniti.

Classifica





Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto nel Gruppo D, mentre il Belgio ha vinto il Gruppo G.





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