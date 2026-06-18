USA-Australia sarà trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

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USA-Australia: data e orario

Gli Stati Uniti ospitano l'Australia al Seattle Stadium in una sfida del Girone D della Coppa del Mondo 2026. Per gli americani, giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un'occasione da non sprecare, e la vittoria all'esordio contro il Paraguay ha alimentato l'entusiasmo attorno alla squadra di Mauricio Pochettino.

La USMNT si è imposta 4-1 sul Paraguay nella gara inaugurale, con una prestazione che ha convinto i tifosi di casa. Folarin Balogun si è messo in mostra con una doppietta, mentre Christian Pulisic continua ad essere il punto di riferimento offensivo della squadra, nonostante un problema fisico che tiene in apprensione lo staff tecnico.

L'Australia arriva a Seattle dopo un buon esordio: i Socceroos hanno battuto la Turchia 2-0 nella prima giornata, dimostrando solidità difensiva e capacità di colpire in contropiede. Tony Popovic ha costruito una squadra compatta e difficile da affrontare.

Il clima attorno a questa partita è tutt'altro che sereno. Le dichiarazioni di alcuni opinionisti americani, che hanno definito la sfida contro l'Australia una formalità, hanno scatenato reazioni forti dall'altra parte. I giocatori della USMNT, tuttavia, sembrano voler tenere i piedi per terra: rispettare l'avversario è il mantra del gruppo.

Si tratta di un confronto tra due squadre che hanno già dimostrato di saper vincere in questo torneo. Chi passerà in testa al girone avrà un vantaggio psicologico importante in vista dell'ultima giornata.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere USA-Australia in TV e in streaming, con l'orario del calcio d'inizio.

Formazioni

Mauricio Pochettino dovrebbe affidarsi a un undici con Matt Freese in porta, difesa a quattro composta da Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards e Alex Freeman, centrocampo con Malik Tillman, Weston McKennie e Tyler Adams, e un tridente offensivo formato da Christian Pulisic, Folarin Balogun e Sergino Dest. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali comunicati dallo staff americano, anche se la condizione fisica di Pulisic resta da monitorare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Tony Popovic si affida a Patrick Beach tra i pali, con una linea difensiva composta da Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess e Harry Souttar. A centrocampo spazio a Jacob Italiano, Aiden O'Neill e Connor Metcalfe, con Paul Okon-Engstler in un ruolo più avanzato. Nestory Irankunda e Mohamed Toure completano il reparto offensivo. Anche per l'Australia non sono segnalati infortuni o squalifiche al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, gli Stati Uniti registrano due vittorie e tre sconfitte. La USMNT ha aperto il Mondiale con un netto 4-1 sul Paraguay, risultato che rappresenta il picco recente della squadra. In precedenza, gli americani avevano perso 1-2 contro la Germania in amichevole e subito un pesante 2-5 dal Belgio a marzo. Il bilancio complessivo nelle ultime cinque gare è di 10 gol segnati e 12 subiti.

L'Australia si presenta con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Socceroos hanno battuto la Turchia 2-0 all'esordio mondiale, e in precedenza avevano travolto il Curaçao 5-1 in amichevole. Il pareggio 1-1 con la Svizzera e la sconfitta per 1-0 contro il Messico completano il quadro. In totale, la squadra di Popovic ha segnato 10 reti e ne ha concesse 2 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

USA Ultime 2 partite AUS 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2025, quando gli Stati Uniti si imposero 2-1 sull'Australia in amichevole. Guardando ai due incontri disponibili, la USMNT ha vinto entrambe le sfide, con un totale di 5 gol segnati contro 2 subiti. Il precedente più lontano nel tempo, datato giugno 2010, vide gli americani vincere 3-1 in trasferta.

Classifica





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