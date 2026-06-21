Dove vedere Uruguay-Capo Verde in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Uruguay vs Capo Verde è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Uruguay-Capo Verde con una VPN

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Uruguay-Capo Verde: data e orario

Uruguay e Capo Verde si affrontano al Miami Stadium in una sfida del Gruppo H valida per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa partita potrebbe essere determinante in vista dell'ultimo turno della fase a gironi.

Marcelo Bielsa cerca risposte dopo il pareggio per 1-1 contro l'Arabia Saudita all'esordio. La Celeste ha mostrato qualità a tratti, ma non ha ancora trovato la continuità necessaria per imporsi con autorità in questo torneo. Un altro pareggio renderebbe la qualificazione agli ottavi tutt'altro che scontata.

Capo Verde, al contrario, arriva a Miami con il morale alto. I Tubarões Azuis hanno strappato uno 0-0 alla Spagna nella loro partita inaugurale ad Atlanta, un risultato che ha sorpreso il mondo del calcio e confermato il valore di questa squadra alla sua prima storica partecipazione a un Mondiale.

Il protagonista assoluto contro la Spagna è stato il portiere Vozinha, 40 anni, autore di una prestazione straordinaria. La sua storia personale ha commosso il pubblico mondiale, e il veterano si appresta ora a fronteggiare un Uruguay costruito attorno alla dinamicità di Federico Valverde.

L'allenatore Bubista ha costruito una squadra compatta, difficile da scardinare, capace di colpire in contropiede con precisione chirurgica. Bielsa, dal canto suo, sa che la sua squadra ha il talento per sfondare un blocco difensivo basso, ma servirà pazienza e precisione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Uruguay vs Cabo Verde in diretta TV e in live streaming, con l'orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Sul fronte uruguaiano, Marcelo Bielsa dovrà fare a meno di Ronald Araujo e Giorgian De Arrascaeta, entrambi indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Muslera in porta, con una difesa composta da Caceres, Varela, Sanabria e Mathias Olivera. A centrocampo spazio a De la Cruz, Valverde e Bentancur, mentre in attacco dovrebbero agire Vinas, Araujo e Canobbio.

Capo Verde si presenta a Miami senza infortunati né squalificati. L'allenatore Bubista dovrebbe schierare Vozinha tra i pali, con Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira e Diney Borges in difesa. Il centrocampo sarà formato da Laros Duarte e Ryan Mendes, con Jovane Cabral, Kevin Lenini e Jamiro Monteiro sulla trequarti a supporto dell'unica punta Dailon Rocha Livramento. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Uruguay arriva a questa partita con un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, cui si aggiunge il pari all'esordio mondiale. Il risultato più recente è appunto l'1-1 contro l'Arabia Saudita il 15 giugno, preceduto da due pareggi amichevoli contro Algeria (0-0) e Inghilterra (1-1). Il punto più basso del periodo è stata la pesante sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025. In cinque partite La Celeste ha segnato tre gol e ne ha subiti sette.

Capo Verde presenta un rendimento più positivo: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Dopo il ko per 4-2 contro il Cile a marzo, la squadra ha inanellato due vittorie consecutive per 3-0 contro Serbia e Bermuda nelle amichevoli pre-torneo. Il pareggio 0-0 con la Spagna all'esordio mondiale il 15 giugno è il risultato più recente. I Tubarões Azuis hanno segnato sette gol e ne hanno subiti cinque in questo periodo, con due clean sheet nelle ultime tre partite.

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