Serie C - Game Week 9 9 ott 2026 - 14:30

Union Brescia-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Union Brescia-Pro Vercelli con una VPN

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Union Brescia-Pro Vercelli: data e orario

Union Brescia e Pro Vercelli si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi tra loro.

I padroni di casa occupano la seconda posizione in classifica nel Girone A e arrivano a questo appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime uscite, fatto di pareggi e una vittoria esterna.

Il Pro Vercelli, invece, si trova a metà classifica e cerca continuità dopo aver alternato risultati positivi a prestazioni deludenti nelle settimane precedenti.

La squadra di casa ha dimostrato solidità nei momenti decisivi, mentre gli ospiti devono fare i conti con una classifica che non rispecchia pienamente le loro potenzialità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni





Stato di forma

L'Union Brescia arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Lecco, mentre in precedenza la squadra aveva fermato il Dolomiti Bellunesi sull'1-1. L'unico successo del periodo è arrivato in trasferta contro l'Alcione Milano per 0-4. In cinque partite i bresciani hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sette.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I vercellesi vengono da un successo per 2-0 contro l'AC Carpi, ma in precedenza avevano subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Trento. Nelle cinque gare considerate la squadra ha realizzato sei reti e ne ha incassate otto.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026, quando il Pro Vercelli ospitava l'Union Brescia: la partita terminò 0-0. Guardando ai cinque precedenti disponibili, l'Union Brescia ha vinto due volte, il Pro Vercelli una, con due pareggi complessivi. La sfida del settembre 2025, disputata sul campo dell'Union Brescia, si concluse con un netto 5-0 in favore dei padroni di casa.

Classifica





In Serie C Girone A, l'Union Brescia occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre più in vista del raggruppamento. Il Pro Vercelli si trova al tredicesimo posto, in una zona di classifica che richiede continuità di risultati per allontanarsi dalle zone meno nobili della graduatoria.





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