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Serie C
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Dove vedere Union Brescia-Pro Vercelli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Union Brescia vs Pro Vercelli
Union Brescia
Pro Vercelli
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Union Brescia e Pro Vercelli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Union Brescia-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Union Brescia-Pro Vercelli: data e orario

Union Brescia e Pro Vercelli si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi tra loro.

I padroni di casa occupano la seconda posizione in classifica nel Girone A e arrivano a questo appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime uscite, fatto di pareggi e una vittoria esterna.

Il Pro Vercelli, invece, si trova a metà classifica e cerca continuità dopo aver alternato risultati positivi a prestazioni deludenti nelle settimane precedenti.

La squadra di casa ha dimostrato solidità nei momenti decisivi, mentre gli ospiti devono fare i conti con una classifica che non rispecchia pienamente le loro potenzialità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni


Stato di forma

BRE

BRE - Forma

TRE
D0-0
TRE
D2-2
ALC
V0-4
DBE
D1-1
LEC
D2-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PRO

PRO - Forma

TRE
S2-1
ALC
D2-2
TRE
S4-0
GIA
D1-1
CAP
V2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Union Brescia arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Lecco, mentre in precedenza la squadra aveva fermato il Dolomiti Bellunesi sull'1-1. L'unico successo del periodo è arrivato in trasferta contro l'Alcione Milano per 0-4. In cinque partite i bresciani hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sette.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I vercellesi vengono da un successo per 2-0 contro l'AC Carpi, ma in precedenza avevano subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Trento. Nelle cinque gare considerate la squadra ha realizzato sei reti e ne ha incassate otto.

Precedenti

Testa a testa

Union BresciaPareggioPro Vercelli
2
2
1
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
5
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
1
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
7Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026, quando il Pro Vercelli ospitava l'Union Brescia: la partita terminò 0-0. Guardando ai cinque precedenti disponibili, l'Union Brescia ha vinto due volte, il Pro Vercelli una, con due pareggi complessivi. La sfida del settembre 2025, disputata sul campo dell'Union Brescia, si concluse con un netto 5-0 in favore dei padroni di casa.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
8701144+1021
S
V
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
8440146+816
D
D
V
D
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
4
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
8422129+314
D
V
V
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
83321210+212
V
D
V
S
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
9
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
824277010
S
D
S
D
D
10
DesenzanoDesenzanoDES
824267-110
V
D
D
S
V
11
NovaraNovaraNOV
8233810-29
V
S
D
D
S
12
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
8233811-39
V
D
S
D
S
14
LumezzaneLumezzaneLUM
722379-28
S
V
D
D
S
15
PergolettesePergolettesePGT
815235-28
D
D
D
D
V
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
7133713-66
D
S
S
S
D
18
AC CarpiAC CarpiCAP
81341017-76
S
S
D
D
S
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie C Girone A, l'Union Brescia occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre più in vista del raggruppamento. Il Pro Vercelli si trova al tredicesimo posto, in una zona di classifica che richiede continuità di risultati per allontanarsi dalle zone meno nobili della graduatoria.


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